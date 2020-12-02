KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika

KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi

02.12.2020 15:00
KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, rakamların Türkiye ekonomisindeki hızlı toparlanmanın öncü göstergesi olduğunu bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, rakamların Türkiye ekonomisindeki hızlı toparlanmanın öncü göstergesi olduğunu bildirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, TİM verilerine göre Kayseri'nin ihracatının 2019 yılı kasım ayında 186 milyon 591 bin dolarken bu yılın ekim ayında 211 milyon 234 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Gülsoy, Kayseri Serbest Bölge'nin kasım ayında 40 milyon 988 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, Kayseri'nin toplam ihracatının 252 milyon 223 bin dolara çıktığını aktardı.

Irak, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, İsrail gibi ülkelere ihracatın arttığını vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Tüm ekonomi ve iş dünyasını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin ülkemizdeki olumsuz yansımalarının da yavaş yavaş izlerini kaybettirdiği bu dönemde Kayseri'nin de bu toparlanma sürecinde öncü iller arasında yer aldığı ortaya çıkmaktadır. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse ihracatımızda olumlu gidişat, toparlanmamızın başarıyla devam ettiğini gösteriyor. Salgının ikinci dalgasını derinden hissettiğimiz bu günlerde, küresel talep daralmasına rağmen ihracatçımız, geçtiğimizin yılın kasım ayıyla aynı seviyede ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakam ülkemiz ekonomisindeki hızlı toparlanmanın da öncü bir göstergesi durumundadır. Bu verilere dayanarak pandemi sürecini de ülkemiz ve özelinde Kayseri'miz adına hızla atlatacağımıza yürekten inandığımı ifade etmek isterim."

Gülsoy ayrıca Türkiye'nin güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edeceğini kaydetti.

KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi

Ticaret, İhracat, Kayseri, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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