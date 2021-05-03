Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

03.05.2021 14:45
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonomideki daralma, konteyner ve ham maddede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracattaki olumlu gidişatın sanayicilere umut ve güç verdiğini bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonomideki daralma, konteyner ve ham maddede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracattaki olumlu gidişatın sanayicilere umut ve güç verdiğini bildirdi.

Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan nisan ayı ihracat verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, 2020 yılı nisan ayında 97 milyon 634 bin dolar olan Kayseri'nin ihracatının bu yılın aynı ayında yüzde 157,4 artışla 245 milyon 394 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Kayseri'nin ihracatının toplamda 290 milyon 234 bin dolara çıktığını belirten Gülsoy, "Ülke genelindeki artış oranını değerlendirdiğimizde, ilimizin ilk 4 ayda yüzde 52,4'lük ihracat artış oranında olması gurur verici." ifadesini kullandı.

"Bu, ihracatçılarımızın bir zaferidir"

Türkiye İhracatçılar Meclisinin belirlediği 26 sektörden 24'ünde artış gözlendiğini ve 2021'deki olumlu gidişattan memnun olduklarını aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınında yeni mutasyonların ve vaka artışlarının tedirginliğe sebep olduğu bu dönemde ihracat rakamlarımız rekorlar kırıyor. Aşılama çalışmalarında yapılan olumlu çalışmalarla 2021 yılına daha pozitif bakıyoruz. Pandemi ekonomi ve iş dünyamızı derinden etkilese de tüm olumsuzluklara rağmen dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Nisan ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz 18 milyar 766 milyon dolar ihracat yaparak geçtiğimiz yıl nisan ayına kıyasla yüzde 109 artış sağlamıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır. Bu, ihracatçılarımızın bir zaferidir. Küresel ekonomideki daralma, konteyner ve ham maddedeki yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç vermektedir. Kayseri'de ilk 4 ayda 1 milyar 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl için 3 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımıza inanıyorum. Giderek artan ihracat rakamlarımız bizleri bu konuda umutlandırmaktadır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum."

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

İhracat, Türkiye, Kayseri, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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