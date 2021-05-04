Başkan Gülsoy: "Nisan ayında 290 milyon 234 bin TL ihracat yaptık" - Son Dakika

Başkan Gülsoy: "Nisan ayında 290 milyon 234 bin TL ihracat yaptık"

04.05.2021 00:57
Başkan Gülsoy:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'de Nisan ayında gerçekleştirilen 290 milyon 234 dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 157,4 arttığını belirten Başkan Gülsoy, "Ülke genelindeki artış oranını değerlendirdiğimizde, ilimiz ilk 4 ayda yüzde 52,4'lük ihracat artış oranında olması gurur vericidir" dedi.

Başkan Gülsoy, "TİM verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Nisan Ayı 97 milyon 634 bin dolar iken 2021 yılı Nisan ayında 245 milyon 394 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 157,4 oranında gerçekleşmiştir. Kayseri Serbest Bölgemiz Nisan Ayında 44 milyon 839 bin dolar ihracat yapmıştır. Kayseri'nin ihracatı toplam olarak 290 milyon 234 bin dolara çıkmış ve 2021 yılı dönemi döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İsrail ve Fas gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin belirlediği 26 sektörden 24'ünde artış gözlenirken Elektrik-Elektronik ile Meyve ve Sebze Mamullerinde ise kısmi azalış meydana gelmiştir" dedi. Başkan Gülsoy, 2021 yılındaki olumlu gidişattan memnun olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınında yeni mutasyonların ve vaka artışlarının tedirginliğe sebep olduğu bu dönemde ihracat rakamlarımız rekorlar kırıyor. Aşılama çalışmalarında yapılan olumlu çalışmalarla 2021 yılına daha pozitif bakıyoruz. Pandemi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve iş dünyamızı derinden etkilese de tüm olumsuzluklara rağmen dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Nisan Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz 18 milyar 766 milyon dolar ihracat yaparak geçtiğimiz yıl Nisan ayına kıyasla yüzde 109 artış sağlamıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamıdır. Bu ihracatçılarımızın bir zaferidir. Küresel ekonomideki daralma, koyteyner ve hammaddedeki yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat, bize umut ve güç vermektedir. Kayseri'de yılın ilk 4 ayını geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ihracatımız yüzde 52,4 oranında artmıştır. Bu oranın ülkemiz ihracatının üzerinde olması gurur vericidir. Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri'de ilk 4 ayda 1 milyar 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl için 3 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımıza inanıyorum. Giderek artan ihracat rakamlarımız bizleri bu konuda umutlandırmaktadır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz; güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

İhracat, Türkiye, Kayseri, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gülsoy: 'Nisan ayında 290 milyon 234 bin TL ihracat yaptık' - Son Dakika


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