Başkan Gülsoy:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) işbirliğinde 'Siber Güvenlikte Farkındalık' konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.



KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, rekabeti yok etmeye ve ulusal ekonomiye zarar vermeye yönelik siber saldırılar karşısında güvenliğin sağlanmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek; "Son yıllarda iletişim ve bilgi teknolojilerinde inanılması güç bir düzeye ulaşmış, her gün yeni bir iletişim olanağı ve bilgi teknolojisi insan hayatına girmeye başlamıştır. Hayatımızdaki birçok alanda vazgeçilmez hale gelen bilişim teknolojileri, sağladığı avantajların yanında yeni riskleri de beraberinde getirmiştir. Endüstri 4.0'ı konuştuğumuz, yazılım, kodlama ve robotik alanlarında sürekli gelişen işletmelere tanık olduğumuz bu süreçte olası risklere karşılık oluşturulacak önlemler de büyük önem taşımaktadır. Bilgilerin dijital ortamda saklandığı günümüzde, devlete ve vatandaşa ciddi zararlar veren siber saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Büyük çoğunluğu finansal, kişisel bilgileri hedef alan bu saldırılar bireyi ve kurumları olumsuz etkilemektedir. Siber güvenliğin sağlanması ve siber tehditlerle mücadele; bireysel, kurumsal ve ülke olarak herkesin görevi olmaya başlamıştır. Günümüzde yaygın hale gelen elektronik ticaret konusunda haksız rekabete yol açacak siber saldırıların önlenmesi amacıyla her kesimin duyarlı olması gerekmektedir. Dünyada siber güvenlik zafiyetleri sonucunda dünya ekonomisi her yıl ciddi zarara uğruyor, dolaysıyla bu tehdidin bertaraf edilmesi adına bireysel ulusal ve bölgesel siber güvenlik politikalarının geliştirilmesi elzemdir. Siber saldırı ve tehditlere karşı hem teknik hem yasal boyutta düzenlemelere ve daha fazlasına ihtiyaç bulunmaktadır. Rekabeti yok etmeye ve ulusal ekonomiye zarar vermeye yönelik siber saldırılar karşısında güvenliğin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada Kayseri Ticaret Odası olarak bize düşen sorumlulukla hareket etmekteyiz. Düzenlediğimiz bu seminer programı, elektronik ortamda daha da çok var olmaya başlayan ticaretin korunabilmesi açısından, üyelerimizin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar, katılımcılara sunumlarını gerçekleştirdi. - KAYSERİ