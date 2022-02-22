KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi - Son Dakika
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KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi

22.02.2022 17:52

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krize ilişkin, sürecin küresel ekonomi için büyük sorun olduğunu söyledi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Rusya- Ukrayna hattındaki krize ilişkin, sürecin küresel ekonomi için büyük sorun olduğunu söyledi.

KTO'nun olağan meclis toplantısında konuşan Gülsoy, dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Küresel ekonomide Kovid-19 kaynaklı risklerin devam ettiğini belirten Gülsoy, birtakım kısıtlamaların kalkmasıyla dünya ticaretinin ivme kazanacağına inandığını vurguladı.

Dünyada enerji fiyatlarının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Gülsoy, arzda kesinti ve kısıtlamaların gündemde olduğunu anlattı.

Son günlerde Rusya-Ukrayna gerginliğine bağlı bir süreç yaşandığını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bu kontrolsüz süreç, küresel ekonomi için büyük bir sorun. Dün gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanıması Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün bozulmasına yol açıyor. Geceden bu saate kadar çeşitli açıklamalar geliyor. Yaptırımlar konuşuluyor. Dilerim bu gerginlik biran önce son bulur. Bizler de Ukrayna ile Rusya gerginliğini yakından takip ediyoruz. Bu hem dünya hem de Türkiye için önemli bir problem. Küresel bir riske dönüşmeden çözülür diye ümit ediyoruz. Türk turizmi açısından da çok önemli. Bir an önce bu krizin çözülmesini umut ediyorum. Savaş iyi bir şey değildir. Biz her zaman barıştan yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreçte müthiş bir gayret gösteriyor. Diploması ve diyalogla çözülmeli. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalı."

KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi
KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi
KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi
KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi
KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi
KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi
KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi
KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi
KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi
KTO Başkanı Gülsoy, Rusya-Ukrayna hattındaki krizi değerlendirdi

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Ukrayna, Türkiye, Kayseri, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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