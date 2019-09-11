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Başkan Gülsoy, Türk-Arap Odası Toplantısında

46 dakika önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Antalya'da düzenlenen Türk-Arap Odası (TAC) 3. Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Başkan Gülsoy, Türk-Arap Odası Toplantısında, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Antalya'da düzenlenen Türk-Arap Odası (TAC) 3. Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TAC Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TAC Eş Başkanı ve Arap Odalar Birliği Başkanı Mohammed Abdo Saeed ve Mısır Ticaret Odalar Federasyonu Başkanı Ebrahim Al Arabi'nin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda oda ve borsa başkanları da hazır bulundu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un da aralarında yer aldığı heyet, toplantı öncesi gala yemeğinde bir araya gelerek ülkeler arasındaki ticaret hacmini değerlendirdi.

Heyet, daha sonra Hisarcıklıoğlu başkanlığında, Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Toplantıyı değerlendiren KTO Başkanı Gülsoy, Türk-Arap Odası'nın, TOBB ve Arap Odalar Birliği ile 24 Kasım 2016'da imzalanan anlaşma sonucu kurulduğunu hatırlattı.

Gülsoy, şunları kaydetti:

"Değerli Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde ülkeler arasında sanayi, ticaret ve yatırımların öne çıkması adına yapılabilecekler hususunda görüşülerek, ticaret hacmi ile turizme dair gelişmeler değerlendirildi. Her iki taraf da ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi adına yatırımlar konusunda çağrıda bulundu. Her fırsatta dile getirdiğim gibi yeni pazarlar bulunmalı, fırsatlar yatırıma dönüştürülmeli. Ülke olarak toplam dış ticaretimizin ancak yüzde 12'sini Arap ülkeleriyle yapıyoruz. Bu oranı daha yukarılara çıkarmalı, her alanda ticaret yapabileceğimiz ciddi bir potansiyele sahip bu pazarı değerlendirmeli, son dönemde dış ticarette yakaladığımız başarıyı daha da yukarılara götürmeliyiz."

Toplantıya ev sahipliği yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Borsası'na ve toplantıda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Gülsoy, yaptığı çalışmalarla daima iş dünyasının yanında olan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na da başarılarının devamını diledi.

Ömer Gülsoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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