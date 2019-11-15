Son Dakika Haberleri: Başkan Gülsoy: "üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek için bir tahkim kurulu kuruyoruz"
Son Dakika Güncel Başkan Gülsoy: 'üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek için bir tahkim kurulu kuruyoruz' - Son Dakika

Başkan Gülsoy: "üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek için bir tahkim kurulu kuruyoruz"

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) 'Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM) Uygulamaları ve Tahkim Süreçleri' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Başkan Gülsoy:

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) 'Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM) Uygulamaları ve Tahkim Süreçleri' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.


KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; üyelere daha iyi hizmet edebilmek için tahkim kurulu kurulacağını ifade ederek; "Bir takım sıkıntılarla, uyuşmazlıklarla karşılaşıyoruz. İş dünyasında en önemli sorunlardan da ticari uyuşmazlıklar. Bunu da Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimize, insanlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için bir tahkim kurulu kuruyoruz. Son zamanlarda dünya ve Avrupa'da arabuluculuk ve tahkimin çok daha öne çıktığını görüyoruz. Bizim ülkemizde de yargının yükünü biraz daha hafifletmek, daha adil, daha şeffaf, daha hızlı hareket edebilmek için bir tahkim kurulu kuruyoruz" şeklinde konuştu.


Başkan Gülsoy'un konuşmasının ardından uzmanlar tarafından katılımcılara bilgiler verildi. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:08 Kaynak: İHA
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