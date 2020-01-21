MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ilçede yaşayan insanların çoğunluğunun dezavantajlı durumda olduğunu, sosyal ve kültürel etkinliklerden mahrum kaldığını belirterek, "Akdeniz'de yaşayan tüm insanlarımıza ulaşmak, onlara destek vermek ve üretici hale gelmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.



Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'Aile İçi İletişim ve Çocuk İstismarı' konulu seminer düzenlendi. Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ile mahallelerden gelen kadınlar katıldı.



Seminerin açılışında konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna, birim olarak çocuklar, gençler ve kadınların yanı sıra yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlara sundukları hizmetleri anlattı.



"Akdeniz'de herkese ulaşmak istiyoruz"



Başkan Gültak da konuşmasında, Akdeniz'de kadınlar, gençler ve çocuklara özel önem verdiklerinin altını çizdi. Akdeniz'de yaşayan insanların çoğunluğunun dezavantajlı durumda olduğuna ve birçok sosyal ve kültürel etkinliklerden mahrum kaldığına dikkat çeken Gültak, "İşte biz bu nedenlerle Akdeniz'i ve insanlarımızı çok önemsiyoruz. Halkımızdan aldığımız geri dönüşlerle istiyoruz ki, Akdeniz'de yaşayan tüm kadınlarımıza ve gençlerimize ulaşalım. Var gücümüzle kadınlara ve gençlere destek oluyoruz, bir şeyler üretmelerini sağlıyoruz" dedi.



Mahalle evlerinde verilen kurslara 600 civarında kadın kursiyerin katıldığını ve her birinin eline günlük 30 lira harçlık geçtiğini belirten Gültak, "Bölgemizde mağdur durumda olan tüm kadın ve gençlerimize ulaşmak, hayata kattığımız hizmet ve projelerle onlara dokunmak istiyoruz. Özellikle hiç kimsesi olmayan ailelerin bize bildirilmesini istiyoruz. Onlara, maddi veya manevi bir nebze de olsa katkı sunmak, destek vermek istiyoruz. Hepimiz hizmet için buradayız. Ayrımcılık yapmadan, kimseyi ayrıştırmadan herkese eşit mesafede hizmet vermeye çalışıyor, projeler üretiyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından sunum yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Psikolog Gülhinal Bilim ise mağdur durumdaki kadın ve gençlere, kimsesiz, engelli ve yoksul insanlara ulaşmalarında, özellikle muhtarlara büyük görev düştüğünü söyledi. Çocukların ihmali ve istismarı hakkında da açıklamalarda bulunan Bilim, Türkiye'nin; Avrupa'da cinsel sömürü ve erken yaşta evliliğin en fazla olduğu ülke olduğunu dile getirerek, çocuğa yönelik istismarı bilip haber vermemenin de suça ortak olmak anlamına geldiğini ifade etti. - MERSİN