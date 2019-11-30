Başkan Gültak:

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin şehrin kalbi olmasına; limana, serbest bölgeye ve sanayi tesislerine ev sahipliği yapmasına rağmen, beklenen atılımı yıllardır gerçekleştiremediğini ve hak ettiği yere ulaşamadığını söyledi.



Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Adıyaman İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Hacı Sarıdoğan ile Mersin Girit Türkleri Kültür, Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yaşar Güngör ile yönetimlerini makamında ağırladı.



"Limanın, ticaretin, ekonominin olduğu hiçbir yer böyle fakir kalmaz"



Ziyaretleri dolayısıyla Dernek Başkanı Sarıdoğan ve yönetimine teşekkür eden Gültak, yeni dönemle birlikte Akdeniz'de hizmet ve yatırım atağı başlattıklarının altını çizdi. Gültak, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama şu da bir gerçek ki, Akdeniz; şehrin kalbi olmasına, ticaretin, limanın, serbest bölgenin ve sanayi alanlarının burada olmasına rağmen istenen atılımı gerçekleştirememiştir. Son 20 yıldır da hiç ilerlememiş, hak ettiği yere bir türlü varamamıştır" dedi.



Millet Bahçesi ile kentsel dönüşüm projelerinden bahseden Gültak, gönül belediyeciliği ile ayırım yapmadan tüm vatandaşlara hak ettikleri hizmetleri sunarak yaşamı güzelleştireceklerini ifade etti. Göreve geldikten sonra bir hareketlilik, bir değişim başlattıklarını belirten Gültak, "Akdeniz'de yaşanan göçün önünü kestik. Türk, Kürt, Arap, tüm kardeşlerimizin itilmişliğine son verdik. Şevket Sümer, Güneş, Çay ve Çilek, Kazanlı ve Karaduvar mahallelerinde yaptığımız çalışmalar; Huzurkent'te yakında başlayacağımız çalışmaların sonucunda insanlarda huzur ve barış ortamı oluşunca yeniden düşünmeye başladılar. İnsanlarımızın mutlu olabilmeleri için gereken her türlü çalışmayı sunmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin hepsini inşallah yerine getireceğiz" diye konuştu.



"Akdeniz, yıllardır özlediği hizmetlere kavuşuyor"



Adıyaman İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Sarıdoğan ise konuşmasında, "Akdeniz ve hemşehrilerimiz, AK belediyecilik sayesinde yıllardır özlemle beklediği hizmetlere kavuşuyor. Mahallelerimize yapılan taziye evleri sayesinde insanlarımız, yağmur-çamur altında taziyelerini yapmaktan kurtuldu. Başkanımız, 7 gün 24 saat hemşehrilerimizin içinde, taziyelerine katılıyor, dertlerini dinleyip çözüyor. Hizmetleri dolayısıyla başkanımıza çok teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Gültak, Mersin Girit Türkleri Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yaşar Göngör ve yönetimini de gün içinde ağırladı. Dernek Başkanı Güngör, özellikle öğrenciler yararına hayata geçen hizmetler dolayısıyla Gültak'a teşekkür etti, yeni dönemde Akdeniz'de birçok şeyin değişeceğine inandığını dile getirdi. - MERSİN