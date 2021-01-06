Başkan Gültak: "Akdeniz'in ilk asfalt plentini 2021'in ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz" - Son Dakika

Başkan Gültak: "Akdeniz'in ilk asfalt plentini 2021'in ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz"

06.01.2021 14:44
Başkan Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yeni yılın mahalle ziyaretlerine Güneş Mahallesinden başladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yeni yılın mahalle ziyaretlerine Güneş Mahallesinden başladı. Belediyenin mahallede gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyen Gültak, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek taleplerini dinledi. Gültak, "Akdeniz'in ilk asfalt plentini 2021'in ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında yeni yılın ilk haftasında Güneş Mahallesini ziyaret etti. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette Mahalle Muhtarı Nezir Elçi ile birlikte esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Gültak, mahallede devam eden asfalt yama, kilit taşı ve kaldırım çalışmalarını da yerinde inceledi. Her hafta salı ve cuma günlerini muhtarlıklara ayırdığını belirten Gültak, "Ziyaretlerimizde; muhtarlarımız, esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Ayrıca sahada görevli ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Ekiplerimiz, bugünlerde mahallemizde yoğun bir şekilde çalışıyor. Mahallemizde şu anda asfalt yama, kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmaları yapılıyor. Diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız yoğun şekilde sürecek. Mart 2019 seçimlerinden bu yana hiçbir zaman ekiplerimiz durmadı. Seçildiğimiz günden bu yana asfalt kaplama, yama, parke, kilit taşı çalışmalarımız devam etti" dedi.

"Akdeniz'in, ilk kez kendi asfalt plenti olacak"

Akdeniz'de iki ay içinde soğuk asfalt, satıh kaplama asfalt dökme tesisinin de tamamlanacağını kaydeden Gültak, "DMO'da da gerekli çalışmalar yapılıp paraları yatırıldı, ihaleleri bitti. Özellikle köyden dönüşen mahallelerimiz için bunun büyük önemi var. Soğuk asfaltı, bahçe yolları ve ara yollara, 2021 yılı baharından itibaren dökmeye başlayacağız. Kardeş belediyelerimiz olan Şahinbey ile Konya Büyükşehir Belediyesinden alacağımız yardım ve destekler sonucunda da Akdeniz Belediyesinin ilk kez sıfıra yakın, bütün tadilat ve tamiratları yapılmış ve tesis kurulumu hazır bir asfalt plenti olacak. Bunu, 2021'in ilk çeyreğinde gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Böylelikle Akdeniz'in ilk kez bir plenti olacak. Bütüm ve mucuru biz alacağız. Artık asfalt ihalelerine çıkmayacağız. Mersin merkezde, asfaltını kendi üreten; sokak ve caddeleri için daha uygun fiyata imal eden bir belediye olacağız. Bu sayede diğer belediyelerimize asfalt satma ihtimalimiz dahi olabilir" diye konuştu

Akdeniz'i değiştirmeye devam edeceklerini dile getiren Gültak, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bir taraftan belediyenin iç borcunu azaltıyoruz, bir yandan belediyemize olmadığı kadar araç filosunu güçlendiriyor, plent ve soğuk asfalt tesisi gibi tesisler kazandırıyoruz. Bugüne dek yapılmayan hizmet, proje ve yatırımları hayata katarak, Akdeniz'i değiştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güneş Mahallesi Muhtarı Elçi de hayata katılan hizmet ve çalışmalar nedeniyle mahalle sakinleri adına Başkan Gültak, başkan yardımcıları ve mahalleye hizmet veren görevli ekiplere teşekkür etti. - MERSİN

Başkan Gültak: Akdeniz'in ilk asfalt plentini 2021'in ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz
Başkan Gültak: Akdeniz'in ilk asfalt plentini 2021'in ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz
Başkan Gültak: Akdeniz'in ilk asfalt plentini 2021'in ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz
Başkan Gültak: Akdeniz'in ilk asfalt plentini 2021'in ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz
Başkan Gültak: Akdeniz'in ilk asfalt plentini 2021'in ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz

Akdeniz, Esnaf, Cuma, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gültak: 'Akdeniz'in ilk asfalt plentini 2021'in ilk çeyreğinde hayata geçireceğiz' - Son Dakika


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