Başkan Gültak: "Basın, demokrasinin olmazsa olmazıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gültak: 'Basın, demokrasinin olmazsa olmazıdır' - Son Dakika

Başkan Gültak: "Basın, demokrasinin olmazsa olmazıdır"

6 saat önce

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, basının; demokrasinin olmazsa olmaz, vazgeçilemez ayaklarından birisi olduğunu belirterek, 10 Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Başkan Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, basının; demokrasinin olmazsa olmaz, vazgeçilemez ayaklarından birisi olduğunu belirterek, 10 Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.


Başkan Gültak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı. Törende bir konuşma yapan Gültak, gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekti. Basının; demokrasinin olmazsa olmaz, vazgeçilemez ayaklarından birisi olduğunun altını çizen Gültak, gazetecilerin özgür bir şekilde haber yapma hakkı bulunduğunu söyledi. Halkın doğru haber alma hakkı ve özgürlüğüne de vurgu yapan Gültak, siyaset hayatı boyunca her zaman yerel basının yanında yer aldığını ifade etti.


"Cemiyetimize güzel bir bina tahsis edeceğiz"


Bugün de Akdeniz Belediye Başkanı olarak, özellikle yerel basın noktasında gücünün yettiği kadar bunun için çalıştığını dile getiren Gültak, "Mersin Gazeteciler Cemiyetimize güzel bir bina kazandıracağız. Bu konudaki çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah bundan sonra Gazeteciler Cemiyeti, çok daha güzel ve nezih bir ortamda yönetim ve kadro olarak görevini yerine getirebilecek. Sizler çok daha iyisine layıksınız. Yazın sıcak, kışın soğuk demeden, savaş demeden, zor demeden kutsal bir mesleği yapıyor, insanlara, fırından yeni çıkmış ekmek gibi sıcak sıcak haber yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu noktada da ben elimden geldiği kadar imkanlar dahilinde Mersin'de basın mensuplarımızın yanında yer alacağımızın sözünü veriyorum. Gününüz bayram olsun. Mersin'de yakaladığımız bu güzel ortamın, barış ve kardeşliğin devam etmesi temennisiyle hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi
Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
18:33 Kilyos'ta kayıp 3 kişinin tespit edildiği noktadaki çalışmalar görüntülendi - 2 - Son Dakika
18:33 Siirt su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldı - Son Dakika
18:33 Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz: 672 bekçi alınacak - Son Dakika
18:32 Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika
18:32 Sağanak sonrası evlerinin yıkılma tehlikesi olan çift yardım bekliyor - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:37:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gültak: "Basın, demokrasinin olmazsa olmazıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]