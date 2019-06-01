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Başkan Gültak, çocuklara erken bayram sevinci yaşattı

17 dakika önce

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bayram tatili öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Gültak, çocuklara erken bayram sevinci yaşattı, System.String[]
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bayram tatili öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Çocuklara kıyafetler hediye eden Gültak, onlara erken bayram sevinci yaşattı.

Başkan Gültak, başkan yardımcıları ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla belediyede görevli personeli makamında kabul ederek bayramlaştı. Çikolata, şeker ve kolonya ikram edilen törende Gültak, belediye personeline, aileleri ve sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu. İslam aleminin ve Mersinlilerin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Gültak, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif'in en güzel gecesi; bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin, bütün insanlık için barışa, huzura, kardeşliğe ve güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni eder, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'na da tebrik ederim" diye konuştu.

Çocuklara bayram sevinci yaşattı

Gültak, gün içerisinde Turgut Reis Mahallesi'nde yaşayan Roman aileleri de makamında kabul etti. Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği Başkanı Talip Moğoltekin'in de eşlik ettiği ziyarette, anne-babalarıyla birlikte gelen küçük çocuklara bayramlık kıyafetler hediye ederek, Ramazan Bayramı öncesi sevinç yaşattı. Sevinç içerisinde bayramlıklarını alan miniklere, çikolata da ikram edildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Akdeniz Belediyesi olarak, bayram boyunca ilçe sakinlerinin, güzel ve huzurlu bir bayram geçirmesi ve mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını da kaydederek, zabıta, temizlik ve fen işleri müdürlüklerinde nöbetçi ekiplerin bayram tatili süresince görev yapacaklarını bildirdi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:28 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Akdeniz, Güncel
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