Akdeniz Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını Adanalıoğlu mahallesinde gerçekleştirdi. Çukurova Bölgesel Havalimanın 2 yıl içinde biteceğini belirten Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Havalimanı bittiği andan itibaren de Kazanlı ve Adanalıoğlu'nun kaderi değişecek" dedi.



Akdeniz Belediye Meclisi; 2020 yılının ilk toplantısını Gültak başkanlığında, Adanalıoğlu Mahalle ve Taziye Evinde yaptı. Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda görüşülen tüm gündem maddeleri, üyelerin oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.



Toplantıda, meclis üyeleri, Adanalıoğlu sakinleri ve muhtarlar; bölgenin sorunları ve ağırlıklı olarak geçimini tarımla sağlayan vatandaşlar taleplerini dile getirdi.



"Sosyal market yakında hizmete açılacak"



Sorun ve talepleri dinleyen Başkan Gültak, yaptığı konuşmada, vatandaşların yeni yılını kutladı. Meclis toplantılarını mahallelerde yaparak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Gültak, Karaduvar Balık Festivaline değinerek, festivalin her yaş ve kesimden binlerce insanın katılımı ve büyük bir coşkuyla geçtiğini söyledi. Gültak, ülke gündeminde büyük yer tutan balık festivalini; Adanalıoğlu ve Kazanlı'dan da binlerce insanın, özellikle de kadınların katılımıyla her yıl düzenleyeceklerini, bu yılki festivali ise, Ekim ayının son haftasında gerçekleştireceklerini söyledi.



Adanalıoğlu'nun yol, asfalt, kaldırım hizmeti, düğün salonu, öğrencilere servis tahsisi, sera atıkları ve tarımsal sulama kanallarının temizliği ve çöp konteynerlerinin artırılması konularında çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını ifade eden Gültak, belediye binası yanına kurulan sosyal market aracılığıyla da ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması için her türlü kıyafetin bulunacağı giysi bankı yakında hizmete açacakları bilgisini verdi.



"Kavganın, çatışmanın olmadığı yere hizmet gelir"



Bölgeye yapılan ve yapılması planlanan hizmet ve çalışmaları da anlatan Gültak, "Sorunlar, çözülmek için var. Biz de elimizden geldiği kadar, meclis üyelerimizle birlikte bu işi sürdürüyoruz. Meclisimizde çok güzel bir uyum yakaladık ve hemen her kararımız oy birliği ile geçiyor. Akdeniz'de farklı renklerimiz var ve bu renklerin barış ve kardeşlik içinde yan yana oturup muhabbet etmesi ve Akdeniz için alınacak kararları oy birliği ile meclisten geçirmesi çok anlamlı. Desteklerinden ötürü tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Kavganın, çatışmanın olmadığı yerde Akdeniz'e her türlü hizmet gelir. Büyükşehir Belediyesi ile çok uyumlu ve verimli çalışıyoruz. Her ikimiz de seçildik ve her ikimizin de amacı şehrimize hizmet etmektir" diye konuştu.



Gelecek hafta içinde asfalt ihalesi yapacaklarını kaydeden Gültak, ardından da asfalt ve kaldırım eksiği olan mahallelerde gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi. Biberin; bölgenin en önemli ürünü olduğunu da hatırlatan Gültak, bu sene yeniden yapılacak olan Biberexpo Fuarına ana sponsor olarak destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.



"Doğayı kirleten işletmelere gereken yasal müeyyideler uygulanacak"



Çevreyi çok önemsediklerinin altını çizen Gültak, bu konuda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 2 kez yazı yazdıklarını belirterek, "Doğayı ve çevreyi kirleten işletmelere gereken yasal müeyyideler uygulanacak ve cezalar kesilecek. Adanalıoğlu'nda, okaliptüs koruluğuna dökülen 25 yıllık çöpün çok büyük bölümünü bölgeden çıkardık, kalan kısmını da iş makineleri yardımıyla toprağa gömerek olası tehlikelerin önünü kestik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve farklı kolejlerle anlaşmalar yaparak, Adanalıoğlu'nda birçok kez orman ve sahil temizliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Çukurova Havalimanı 2 yıl içinde bitecek"



Merkezi Hükümetin, Çukurova Bölgesel Havalimanını 2 yıl içinde bitirmeyi planladığını aktaran Başkan Gültak, şöyle devam etti: "Havalimanı bittiği andan itibaren de Kazanlı ve Adanalıoğlu'nun kaderi değişecek. Şu an havalimanının 2 pisti ve altyapısı bitti, sadece üstyapısı kaldı. Büyük firmaların da bu işe talip olduğunu duydum. İhalesi açıldığı anda Türkiye ve dışarıdan büyük firmalar 'yaparız' diyorlar. İki yılda havalimanı bitecek inşallah. Bu havalimanına tüm kargo uçakları inebilecek, dünyanın farklı ülkelerine de bu havalimanından uçaklar gidebilecek. Yapımı bittiği anda İstanbul Havalimanından sonra ülkemizin ikinci büyük havalimanı olacak. Bu hem turizmi etkileyecek hem de çiftçilerimizi etkileyecek. Ürünlerinizi uçak kargo ile Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesine gönderebileceksiniz."



"Kilitlenen imar sorununun çözümü için büyük yol aldık"



Kentte 25 yıldır devam eden imar sıkıntısını da ortadan kaldırdıklarını dile getiren Gültak, DSİ, tarım ve diğer kurumlardan 'gelmez' denilen görüşleri aldıklarını, Büyükşehir Meclisinden geçtiğini ve şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazıldığını anlattı. Oradan uygun yazılar geldikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığına yazı yazılacağını bildiren Gültak, "Oradan da uygun yazılar geldikten sonra artık Büyükşehir Belediyesi; 2. etap dediğimiz, Akdeniz'in doğusunu ilgilendiren imar sıkıntısı olan bölgelerin hepsini bizimle beraber çalışacak. Hep beraber çalıştık ve şehrin kilitlenmiş olan imarı noktasında da birlik, beraberlik içinde yol aldık" dedi.



"Akdeniz'in sorunlarını hızlı şekilde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz"



Yeni yılın ilk gününde başlattıkları "Hoş Geldin Bebek" projesi ile ilgili de bilgi veren Gültak, evlenecek ve askere gidecek olan gençler için de projeler hazırladıklarını söyledi. Gültak, "Sosyal belediyecilik noktasında tüm halkımıza dokunmaya çalışıyoruz. Hükümetimizin, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin yanı sıra, Meclis üyelerimizin de desteği yanımızda. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclisi ile de uyumlu çalışarak Akdeniz'in sorunlarını hızlı şekilde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Akdeniz'in alt ve üst yapısı sorunlu olabilir ama öncelikli olarak Akdeniz'in barışa, kardeşliğe, sevgiye ihtiyacı var. İşte biz bunu başardık" ifadelerini kullandı.



Akdeniz Belediyesi, Uluslararası Turunçgil Kongresine 50 bin lira destek sağlayacak



Meclis toplantısında, Ankara'nın Beypazarı Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında yapılacak olan Kardeşlik Anlaşması çerçevesinde Başkan Gültak'a tam yetki verilmesiyle ilgili teklif oy birliğiyle komisyonlara sevk edildi. İller Bankasından teminat mektubu almak suretiyle yurt içi bankalardan da kredi kullanılması için Gültak'a yetki verilmesiyle ilgili teklif de oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.



Öte yandan, Atatürk Kültür Merkezinde 8-13 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan 14'üncü Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne 50 bin TL maddi destek sağlanmasını içeren komisyon raporları meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.