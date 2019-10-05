Başkan Gültak, din görevlileri ile bir araya geldi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen kahvaltıda, din görevlileri ile buluştu.



Din görevlileri ve imamların katıldığı buluşmaya, Baştan Gültak'ın yanı sıra Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Mezitli İlçe Müftüsü Süleyman Şahin ve din görevlilerinin aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan Gültak, cami ve din görevlilerinin haftasını kutladı. Camilerin ve din görevlilerinin taşıdığı misyonun önemine dikkat çeken Gültak, ibadet mekanlarının toplumsal önemine de işaret ederek, "Akdeniz Belediyesi olarak, camilerimizin eksiklikleri ve hocalarımızın sıkıntıları noktasında anında müdahale ediyoruz. Camiler veya Kur'an kursları ile ilgili ne tür talep ve sıkıntılarınız olursa beni arayabilirsiniz. Belediye olarak elimizden geliyorsa sonuna kadar yardımcı olmaya hazırız" dedi.



"Dini, milli, ahlaki değerlerimizi gençlerimize aktarmalıyız"



İslam'ın, barış ve kardeşlik dini olduğunun altını çizen Başkan Gültak, "Fakat maalesef coğrafyamız etrafındaki savaş halini, terörü, zulmü görüyorsunuz. Burada hepimizin kendimize bir ders çıkarması gerekiyor. İslam, barış ve hoşgörü dinidir. Ama bugün İslam coğrafyasında ne yazık ki kan, gözyaşı ve zulüm var. Nerede yanlış yapıyoruz? Bu noktada siyasiler kadar, hocalarımıza, din gönüllüleri ve özellikle de annelerimize çok büyük görevler düşüyor. Terörden, birbirimizi katletme belasından kurtulmak istiyorsak, milli, dini, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerimizi gençlerimize aktarmak zorundayız. Allah yarattığı için tüm insanları sevmeliyiz. Bu duyguları yaşayan, devletini, milletini, toprağını bilen nesil yetiştirmek hepimizin vazifesidir" diye konuştu.



"Gelecek yıl 3 bin çocuğumuzu kampa göndereceğiz"



Gültak, çocukları sokağın risklerinden, uyuşturucu ve terörden uzaklaştırmak, milli ve manevi değerlerle donatmak amacıyla dezavantajlı mahallelerde yaşayan 200'ü kız, 200'ü erkek 400 başarılı çocuğu yaz kampına gönderdiklerini söyledi. Psikolog, sosyolog, ilahiyatçılar, emniyet ve spor il müdürlüğünden yetkililerin de çocuklara eşlik ettiğini belirten Gültak, gelecek yıl 2 ila 3 bin arasında çocuğu yaz kampına göndereceklerini kaydetti.



Akdeniz İlçe Müftüsü Yavuz da buluşmayı sağlayan Başkan Gültak'a teşekkür etti. Gültak'ın, göreve geldiği günden bu yana camiler ve Kur'an kurslarına yönelik hizmetlerin eksiksiz sunulmasını sağladığını ifade eden Yavuz, belediye ekiplerinin de ilçede bulunan ibadethanelere yönelik temizlik, ilaçlama, bakım ve onarım çalışmaları yaptığını ifade ederek teşekkürlerini iletti. - MERSİN