Başkan Gültak, engelli dernekleri ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gültak, engelli dernekleri ve STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Gültak, engelli dernekleri ve STK temsilcileriyle buluştu

6 saat önce

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin'de faaliyet gösteren engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ailelerle kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Gültak, engelli dernekleri ve STK temsilcileriyle buluştu, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin'de faaliyet gösteren engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ailelerle kahvaltıda bir araya geldi. Gültak, 'Engelsiz Kafe' projesini hayata geçireceklerini söyledi.


Başkan Gültak, engelli derneklerinin temsilcileri, engelliler ve aileleriyle buluştu. Buluşmada, engellilerin talep ve sorunlarını dinleyen Gültak, yaptığı konuşmada, "Biz sadece belirli engelli haftalarında veya belirli günlerde değil, zaman zaman Akdeniz ve tüm kentimizde engelli olan kardeşlerimiz ve aileleriyle bir araya gelmek istiyoruz. Amacımız; sizleri yıl içinde birkaç gün değil daha fazla günlerde anabilmek, beraber olabilmek, sizlerle dertleşebilmek ve bulunduğunuz ortamda sorunlarınızı çözebilmektir" dedi.


"Engelli insanlarımızın çalışacağı kafeler açacağız"


Belediye olarak engellilere yönelik istihdam projelerinin önemine dikkat çeken ve projelerini de anlatan Gültak, "Sizlere bir müjdeli haber vermek istiyorum; Toros Devlet Hastanesinin orada bulunan parkın içine Engelsiz Meclisini yapabileceğiniz, içerisinde toplantı yapabileceğiniz bir alan, projeye alındı. Ayrıca engelsiz kafe projemiz var. Şu an hazır bir binamız var. Bu binada kısa süre içinde çalışmalara başlıyoruz. Bu kafeleri sadece engelli kardeşlerimiz çalıştıracak. En azından 4-5 engelli kardeşimizi istihdam edebileceğimizi düşünüyorum. Her belediye, parklarında bu projeyi gerçekleştirirse engelsiz kardeşlerimize istihdam sağlanmış olur" diye konuştu.


"Engelli istihdamına yönelik projelere özel önem veriyoruz"


TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın da katılımıyla hizmete açılan Görme Engelliler İçin Bilgisayar Kursuna da değinen Gültak, Türkiye'de 8 ilde bulunan kabartma baskı makinesinin 9'uncusunu Mersin'e kazandırdıklarını hatırlattı. Gültak, şu anda görme engelli 10 kişiye eğitim verildiğini, eğitimlerin süreceğini ifade etti.


Engelli bireylerin istihdamına yönelik projelere büyük önem verdiğinin de altını çizen Başkan Gültak, şunları söyledi:


"Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ve Akdeniz Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanımız Soner Demir ile görme engelli kardeşlerimiz için kabartma yazılı takvim, kitap ve ajanda hazırlıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Biz kendi bölgemizde yaşayan herkesi kucaklayıp sevmeye ve onlarla beraber olmaya gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlara bakış açısının aynısını, bizler de Akdeniz'de yaşatmaya çalışıyoruz." - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:31 Kaynak: İHA
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