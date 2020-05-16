Başkan Gültak, engelli sporcularla tekerlekli sandalyede potaya basket attı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Engelliler Haftasında tekerlekli sandalyeye oturarak, belediyenin engelli basketbol takımı sporcularıyla birlikte potaya atış yaptı.



Başkan Gültak, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Akdeniz Belediye Spor Kulübü Engelli Basketbol Takımını, Edip Buran Spor Salonunda yaptıkları idman sırasında ziyaret etti. Sporculara çiçek veren Gültak, sporcuların Engelliler Haftasını kutladı.



Ziyareti sırasında tekerlekli sandalyeye de oturarak, engelli basketbol takımı sporcuları ile birlikte idmana katılan Gültak, potaya basket atışları da yaptı.



Gültak, burada yaptığı konuşmada engelli sporculara seslenerek, "Sizler; hayat mücadelesinin önünde istenirse hiçbir engel olmadığının, spor dahil hayatın her alanında engelli bireylerin de başarılı olabileceğinin ispatısınız. Azminiz ve mücadelenizle engelli insanlarımıza örnek oluyor, yol gösteriyorsunuz. Bu anlamda haftanızı kutluyor ve sizlere teşekkür etmek istiyorum. Engelli vatandaşlarımız için belediye olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyor, engelli derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak projeler, hizmet ve çalışmalar üretiyoruz. Hiçbir şeyin hayatınıza ve ulaşmak istediğiniz hedeflerinize engel olamadığı güzel bir gelecek diliyor; sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ediyorum" dedi. - MERSİN