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Başkan Gültak esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Gültak esnafla bir araya geldi

27.06.2021 14:29
Başkan Gültak esnafla bir araya geldi, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kuvvai Milliye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, alış verişe gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kuvvai Milliye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, alış verişe gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Kentin en işlek ve ticari hareketliliğin de en yoğun olduğu Kuvvai Milliye Caddesi üzerindeki ziyaretinde, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Gültak, birçok kişinin özçekim isteğini kırmadı, aileler ve gençlerle fotoğraf çektirdi. Karşılaştığı çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Gültak, korona virüs salgınına karşı hazırlanan dezenfektan ve kolonyaları da vatandaşlara dağıttı.

Patiseri tezgahına geçti

Muhtarlar ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyarette Başkan Gültak, esnaflar ve alışverişe çıkan vatandaşlarla sohbet etti, hal hatırlarını sorup, bol kazançlar diledi. Gezisinde, bir patiserinin tezgahına geçen Başkan Gültak'ın, alışveriş yapan müşterilerle diyalogları da renkli anlar oluşturdu.

"Salgın etkisini yitiriyor, ancak aşılama çok önemli"

Esnaflarla sohbetinde, korona virüs salgını ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü, aşılamanın hızlandığını ve artık 18 yaş üzerine kadar aşılama yapıldığını belirten Gültak; "İnşallah 1 Temmuz 2021 itibariyle, salgına karşı alınan bazı tedbirlerin yanı sıra kısıtlama saatleri de değişecek. Tüm dünya gibi bizler de toparlanıyoruz artık. Yeni dönemle birlikte esnafımızın sıkıntıları da sona erecek. Tabi ülke olarak bu toparlanmanın hızlanabilmesi ve salgından tamamen kurtulabilmemiz için, sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını geciktirmemeleri büyük önem taşıyor" dedi.

"Akdeniz'i değiştiren ve dönüştüren projelerimiz sürecek"

Başkan Gültak ziyaretinde, Mersin Millet Bahçesi, Mersin Çamlıbel Marina Projesi ve Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi gibi Akdeniz ve Mersin'i değiştiren proje ve yatırımlar hakkında da vatandaşlara açıklamalarda bulunarak, "Çamlıbel Marina komple yenileniyor, burada 500 kişilik bir otopark da olacak. Hamidiye Karakolu ile ilgili bakanlığımız çalışıyor ve onun için de yıl sonuna doğru ihaleye çıkılacak. Ayrıca Barış Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak 500 yeni konut için de 31 Temmuz tarihinde ihale gerçekleşecek. Göreve geldiğimiz süreçte hayata kattığımız hizmet ve projelere yenilerini eklemeye, Akdeniz'i kentimizin sivil dinamikleri ve vatandaşlarımızla birlikte değiştirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Gültak esnafla bir araya geldi
Başkan Gültak esnafla bir araya geldi
Başkan Gültak esnafla bir araya geldi

Kentsel Dönüşüm Projesi, Akdeniz, Marina, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Gültak esnafla bir araya geldi - Son Dakika


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