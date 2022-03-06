Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan esnaf ziyareti - Son Dakika
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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan esnaf ziyareti

06.03.2022 15:14
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan esnaf ziyareti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, esnaf ziyaretinde bulundu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İhsaniye Mahallesi Zeytinli Bahçe Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Gültak, talep ve sorunları dinledi.

Gültak, ziyaretleri sırasında sohbet ettiği ayakkabı boyacısı bir esnafın da ayakkabısını boyadı.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Gültak, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan esnaf ziyareti
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan esnaf ziyareti

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Akdeniz, Bahçe, Esnaf, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan esnaf ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan esnaf ziyareti - Son Dakika
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