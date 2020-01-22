Başkan Gültak, Halk Gününde sorun ve talepleri dinledi - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Halk Gününde vatandaşları makamında ağırlayarak, talep, sıkıntı ve şikayetlerini dinledi. Gültak, sorunların çözümü için ilgili müdürlüklere talimatlar verdi.



Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'ın, seçimlerin ardından göreve gelir gelmez hayata geçirdiği 'Halk Günü' uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Başkan Gültak, her hafta çarşamba günleri gerçekleşen Halk Gününde, kendisini makamında ziyarete gelen vatandaşların derdini bizzat dinleyip notlar alıyor, hemen ardından ilgili müdürlüklere talimat vererek, talep veya sorunun en kısa sürede çözümü için çalışıyor.



Gültak, son Halk Gününde de tüm vatandaşlarla sohbet ederek, onları tek tek dinledi. Başkan Gültak ile bizzat sohbet etme imkanı bulan bazı vatandaşlar, kendisi veya çocuğu için iş talebinde bulunurken, kimisi de evinin tadilattan geçmesini istedi. Bazı vatandaşlar ise çocuğunun tedavisi veya belediyecilik hizmetleri konularındaki sorunlarının çözümü için Gültak'tan destek istedi.



"İnsanlarımıza dokunuyor, gönül köprüleri kuruyoruz"



Gültak, Halk Günü uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana daima vatandaşın içinde olduğunu, Akdeniz'de merkez veya kırsalda ziyaret etmediği mahalle, gezmediği sokak kalmadığını dile getirdi. Bu ziyaretleri sayesinde Akdeniz'de gelecekte yapılacak hizmet, proje ve yatırımlara ilişkin program belirlediklerini kaydeden Başkan Gültak, şöyle konuştu:



"Hayata kattığımız 'Halk Günü' sayesinde de insanlarımızın derdiyle dertleniyor, yaşadıkları sorunlarına çözüm arıyoruz. İnsanlarımıza dokunan, kederiyle kederlenen, acısını paylaşan, sevincine ortak olan, gönüllerin bir araya gelmesini sağlayan bir anlayışı hakim kılıyoruz. Akdeniz; halkımızın belediyesidir, kapılarımız tüm vatandaşlarımıza her zaman açıktır. Dili, dini, kökeni ne olursa olsun kardeşliği, barışı, sevgiyi ve muhabbeti sağlayacağız, ayrım yapmadan herkesi kucaklıyoruz. İnsanlardan uzak duran, dört duvar arasına sıkışıp kalan bir anlayışı asla kabul etmedik. Vatandaşlarımızın aktarmak istediği görüş, öneri ve eleştirileri de bizim için önemli ve kıymetlidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." - MERSİN