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Başkan Gültak, halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi

2 saat önce

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 'Halk Günü'nde makamında ağırladığı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Gültak, halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi, System.String[]
MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 'Halk Günü'nde makamında ağırladığı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Gültak, "Düzenli hale getireceğimiz 'Halk Günü' uygulamamız sayesinde insanlarımızın derdiyle dertleneceğiz, yaşadıkları sorunlarına birlikte çözüm arayacağız" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'ın talimatıyla 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin hemen ardından hayata geçirilen Halk Günü uygulamasına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Her çarşamba günleri, 09.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında başkanlık makamında ağırlanan vatandaşlar; talep veya sorunlarını bizzat Başkan Gültak ve başkan yardımcıları ile paylaşabiliyor.

Halk Günü'nde konuklarını makamında karşılayan Gültak, gelen tüm vatandaşlarla sohbet ederek, tek tek sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların kimisi çocuğu veya kendisi için iş talebinde bulunurken kimisi de belediyecilik hizmetleri konusunda yaşadıkları sorunların çözümü için Gültak'tan destek istedi. Vatandaşların talepleriyle ilgili notlar alan Gültak, belediye hizmetleriyle ilgili dile getirilen sorunların çözümü için birim yetkililerini aradı.

"İnsanlarımızın derdiyle dertleneceğiz"

Halk Günü uygulamasıyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Gültak, Akdeniz'de gönül belediyeciliği şiarıyla hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimleri kucaklayan bir anlayışla hizmet vereceklerini söyledi. Gültak, "Düzenli hale getireceğimiz 'Halk Günü' uygulamamız sayesinde insanlarımızın derdiyle dertleneceğiz, yaşadıkları sorunlarına birlikte çözüm arayacağız. İnsanlarımızla doğrudan temas kuracak, bu sayede yaşanan sorunları daha hızlı çözme imkanı bulacağız. Belediyemizin kapıları bütün vatandaşlarımıza daima açık olacaktır. Mersin ve Akdeniz'de gönül belediyeciliğinin farkını ortaya koyacağız" diye konuştu.

Sadece halk günü uygulaması ile değil, mahalle ve esnaf ziyaretleri ile sürekli halkın içinde olacağının da altını çizen Gültak, "Öncelikli hedefimiz insanlık, ilk amacımız da geçmişin yanlış politikaları sonucu Akdeniz'de kronikleşen sorunları ortadan kaldırmak. İnsanlarımıza dokunan, kederiyle kederlenip, acısını paylaşan, sevincine ortak olan ve gönüllerin bir araya gelmesini sağlayan yönetim anlayışını hakim kılacağız. Dört duvar arasına sıkışan bir anlayışı asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:23 Kaynak: İHA
Akdeniz, Mersin, Güncel
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