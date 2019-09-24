Son Dakika Haberleri: Başkan Gültak, Huzurkent'te incelemelerde bulundu
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Başkan Gültak, Huzurkent'te incelemelerde bulundu

1 saat önce

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Huzurkent Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi, belediye tarafından yapılan hizmet ve projeleri yerinde inceledi.

Başkan Gültak, Huzurkent'te incelemelerde bulundu, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Huzurkent Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi, belediye tarafından yapılan hizmet ve projeleri yerinde inceledi.


Ziyaretinde, vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Gültak'a bölge halkı yoğun ilgi ve sevgi gösterdi. Bölgedeki incelemeleri sonucu, Huzurkent'te bulunan belediyeye ait binaların toplum yararına tekrar kullanılır hale gelmesi için çalışmalar başlatacaklarını belirten Gültak, kadınları ve çocukları da unutmadı. Başkan Gültak, bölgede özellikle kadınlara yönelik kurs merkezleri açılacağını ve bu merkezlerde küçük çocuğu olan annelere kreş hizmeti verileceğini anlattı.


Kapalı güreş salonu ve pazar yeri yenilenecek


Gültak, kadınlara yönelik çalışma ve etkinlik alanları, muhtarlık binası ve düğün salonu olarak planlanan bölgeyi gezdi. Ardından Huzurkent'in milli takımlarda da mücadele eden yetenekli ve ödüllü güreşçileriyle bir araya gelen Gültak, mahallede bulunan güreş salonunun yenilenmesi için hazırlanan projeyi inceledi. Başkan Gültak, salonun tamamen yenilenerek modern bir hale gelmesi ve sporculara tahsisi için çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını söyledi. Gültak, Köselerli Mahallesi'nde bulunan semt pazarının da yenilenip modern bir hale gelmesi ve vatandaşların hizmetine sunulması için belediye personeline talimat verdi.


Gasilhane ve morg yapılacak


Huzurkent halkı için bir söz daha veren Gültak, taziyesi olan bölge sakinlerinin, ibadetlerini dini vecibelere uygun şekilde yerine getirebilmeleri için bir gasilhane ve iki morg yapacaklarını da belirtti. - MERSİN

Huzurkent, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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