Başkan Gültak, Huzurkent'te Yörüklerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gültak, Huzurkent'te Yörüklerle buluştu - Son Dakika

Başkan Gültak, Huzurkent'te Yörüklerle buluştu

17 dakika önce

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Huzurkent Mahallesinde yaşayan Yörük vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Gültak, Huzurkent'te Yörüklerle buluştu, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Huzurkent Mahallesinde yaşayan Yörük vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Gültak, İstiklal Caddesinde de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.


Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmeye, dertlerini ve sıkıntılarını dinleyip, çözüm üretmeye devam ediyor. Bu çerçevede, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte Huzurkent Mahallesini ziyaret ederek, burada yaşayan Yörük vatandaşlarla buluşan Başkan Gültak, Yörüklerin sıkıntılarını ve istekleri dinledi.


Huzurkent'te, ağıllara girerek koyun ve keçi yavrularını kucağına alıp seven Gültak, çocuklarla da yakından ilgilendi. Gültak, "Özünden ve benliğinden kopmadan geleneklerini devam ettiren Yörükler her zaman hoşgörünün sembolü olmuştur. Kültürümüzün mirasçıları ve taşıyıcıları Yörüklerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.


İstiklal Caddesinde esnafı ziyaret etti


Başkan Gültak, kent merkezinin en yoğun bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesinde de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Caddedeki vatandaşlarla da sohbet eden Gültak, sorun ve talepleri dinleyerek, çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.


Ziyaretlerinde karşılaştığı vatandaşlara, Akdeniz Belediyesinin kısa süre içinde hayata kattığı hizmet ve projeleri anlatan Gültak, " Ankara'nın da desteğiyle Akdeniz'de yaşamı güzelleştiren projelerimize devam edeceğiz. Çünkü insanlarımız her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Göreve geldiğimizde de halktan kaçan, dört duvar arasına kapanan yönetim anlayışını kabul etmeyeceğimizi belirtmiştik. Koltuklarda oturmaya değil, halkımıza, insanlarımıza hizmet etmeye geldik. Bu anlamda, gönül belediyeciliği ilkesiyle sürekli halkımızın içindeyiz; onlara dokunuyor, dertlerini ve taleplerini dinliyoruz. Belediyemizin kapıları da herkese her zaman açıktır. Çünkü esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüşleri, öneri ve talepleri bizim için çok kıymetlidir. Bir derdi veya sıkıntısı olan, sorununa çözüm arayan insanlarımızı sohbet etmeye, çay içmeye belediyemize bekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Huzurkent, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
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