Başkan Gültak'ın eşi, bayramda şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşi Behiye Gültak, vatan savunmasında şehadet makamına erişen şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Behiye Gültak liderliğinde, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün iş birliği ile başlatılan 'Şehit aileleri ile kurbanını paylaş' projesi kapsamında kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi. Behiye Gültak, hayırsever insanların yapmış olduğu kurban kesimlerinin şehit ailelerine ulaşmasında köprü vazifesi gördü. Gültak ve Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dağıtılan etler, 55 şehit hanesine ulaştı.

Akdeniz Belediyesi'nin bir diğer hizmeti de Kadın ve Aile Hizmetleri birimine ait manevi rehber uygulaması. Bu kapsamda şehit aileleri ile görüşülerek manevi ve psikolojik destek veriliyor.

Millet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını kaydeden Behiye Gültak, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle andığını ifade etti. - MERSİN