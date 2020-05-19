Başkan Gültak, işten çıkartılan işçinin engelli çocuklarına sahip çıktı - Son Dakika

MERSİN'de performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldığı Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gidip, kurumun dağıttığı erzak kolisini binanın kapısına bırakarak tepki göstermesiyle gündeme gelen Ufuk Eser'in görme engelli 2 çocuğunun eğitimini Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, üstlendi.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, geçen yıl 19 Aralık'ta performans düşüklüğü gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden çıkarılan Ufuk Eser'i merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Gültak, doğuştan görme engelli 12 yaşındaki Arda ve 6 yaşındaki Eren ile 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Alperen'in eğitimlerine destek vereceklerini belirtti.

'AİLEMİZİN YANINDAYIZ'

Ailenin yanında olduklarını kaydeden Başkan Gültak, "Akdeniz'de hiçbir işçiyi performans adı altında haksız şekilde işten çıkarmadık. İkinci bir şans verdik. Ama gerçekten çalışmak istemiyorsa yollarımızı ayırırız. Bugün ailemizi ziyaret ediyoruz. Çok değerli bir babamız, annemiz, 3 tane çocuğumuz var. 2 çocuğumuz da görme engelli. Ne kadar performans da denilse çıkartacağınız insanların aile yapılarını gözetmeniz gerekiyor. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Bundan sonra ailenin yanında yer alacağız. İlk olarak çocukların eğitimi konusunda destek olacağız. İstiyoruz ki kimse işsiz kalmasın. İşinden ekmeğinden olmasın" dedi.

'ERZAK KOLİSİ GÖNDERMELERİ ZORUMA GİTTİ

Belediyede 14 yıl çalıştıktan sonra işten çıkartılan Eser ise, "14 yıl gece gündüz çalıştım. Bugüne kadar hakkımda herhangi bir tutanak tutulmadı. 3 Aralık Engelliler Günü'nde çocuklarımın etkinliğine katılmıştım. Telefon geldi. Bana performans adı altında tutanak imzalatıldı. İşime son verildi. Çok mücadele ettim. CHP Genel Merkezi'ne kadar gittim. Ama kimse çözüm getirmedi. O tarihten sonra, çok zor günler geçirdik. Psikolojim bozulma noktasına geldi. Olay günü dışarıdaydım. Eve koli getirmişler. Çok zoruma gitti. Koliyi ve çocuklarımı alarak belediyenin önüne gittim, tepkimi gösterdim" diye konuştu.