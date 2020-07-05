Başkan Gültak, İstiklal caddesi esnafını ziyaret etti

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Renkli geçen ziyarette, belediye personeli de esnafa, caddedeki yayalara ve sürücülere maske dağıttı.



Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan hemen tüm iş yerlerine girerek esnafla sohbet eden Başkan Gültak, belediyeden bir istekleri veya şikayetleri olup olmadığını sordu. Renkli görüntülere sahne olan ziyaretinde Gültak, bir taksiye binip şoförle sohbet etti, ayakkabı boyacısının taburesine oturup fırçasını kullandı, lokantada yemek yiyen vatandaşlara eşlik ederek onlarla sohbet etti.



Bir anda karşılarında Başkan Gültak'ı gören bazı esnaf ve vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette belediye personeli vatandaşlara, korona virüs salgınından korunmaları amacıyla yüzlerce maske dağıttı.



"Hafta içi mahallelerde, hafta sonu esnafımızın yanındayım"



Gültak, ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler dolayısıyla esnafın zor günler geçirdiğini bildiğini belirterek, gerek devletin sağladığı kredi ve imkanlar gerekse sürecin etkili ve güçlü yönetilmesi sayesinde bu zararın büyük oranda telafi edildiğini söyledi. Gültak, "Salı ve cuma günleri tüm mahallelerde muhtarlarımızı ve mahalle sakinlerini ziyaret ettiğimiz gibi, hafta sonları da farklı caddelerimizi ve bu caddelerde faaliyet gösteren esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bugün de İstiklal Caddesi'ndeyiz. Sürekli buralarda, halkın içinde olarak, esnafımızla sohbet ederek, hem sorunları gözümüzle görerek hem de dile getirilen şikayet ve talepleri yerinde dinleyerek bilgi sahibi oluyoruz. Tabi yanımızda, mutlaka başkan yardımcılarımız ve bürokratlarımız da oluyor. Söz verdiğimiz gibi her zaman halkımızın içindeyiz. Bu sayede görmediğimiz veya bize ulaşmasında sıkıntı olan sorunları ve konuları da yerinde bizzat tespit ediyor ve en kısa sürede müdahale ederek çözüyoruz" dedi. - MERSİN