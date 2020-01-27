Başkan Gültak, kampanyaya destek veren Mersinlilere teşekkür etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gültak, kampanyaya destek veren Mersinlilere teşekkür etti - Son Dakika

Başkan Gültak, kampanyaya destek veren Mersinlilere teşekkür etti

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar yararına başlatılan yardım ve destek kampanyasının devam ettiğini belirterek, gösterdikleri duyarlılıktan ötürü Mersinlilere teşekkür etti.

Başkan Gültak, kampanyaya destek veren Mersinlilere teşekkür etti, System.String[]

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar yararına başlatılan yardım ve destek kampanyasının devam ettiğini belirterek, gösterdikleri duyarlılıktan ötürü Mersinlilere teşekkür etti.


Akdeniz Belediyesinin Kızılay öncülüğünde depremden etkilenen Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlar yararına başlattığı yardım kampanyasının, Mersinli yardımseverlerin ve hayırsever iş insanlarının yoğun ilgiyle devam ettiği bildirildi. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Gültak'ın çağrısıyla harekete geçen vatandaşların, deprem mağduru vatandaşlara ulaşmasını istedikleri her türlü gıda ve ihtiyaç malzemelerini Zabıta Müdürlüğü ile Kültür - Sosyal İşler Müdürlüğü binasına teslimleri sürüyor.


Ayrıca zabıta ekipleri, deprem mağduru vatandaşlara gıda, giyim veya benzeri ihtiyaç kolilerini göndermek isteyen, ancak imkanları olmadığı veya uzak oldukları için belediyeye getiremeyen hayırsever vatandaşların da bizzat evlerine giderek yardım kolilerini araçla topluyor ve belediyeye getiriyor.


Başkan Gültak'tan Mersinlilere teşekkür


Akdeniz Belediyesinin başlattığı kampanyanın sürdüğü bilgisini veren Başkan Gültak, "Belediye olarak, topladığımız her türlü gıda, giyim ve benzeri ihtiyaç malzemelerini, Afet Koordinasyon Merkezi ve Kızılay ile koordinasyon halinde, en kısa süre içinde yola çıkarıp deprem mağduru insanlarımıza ulaştıracağız. Böylesi zor ve acılı günlerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının en üst seviyede yaşanması gereken günler olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu anlamda, depremin ilk gününden itibaren büyük duyarlılık örneği gösteren vatandaşlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
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