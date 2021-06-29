Üye Girişi
Başkan Gültak: "Kırsal mahallelerimizin su ve altyapı sorunları çözülüyor" - Son Dakika

Başkan Gültak: "Kırsal mahallelerimizin su ve altyapı sorunları çözülüyor"

29.06.2021 15:22
Başkan Gültak:

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle buluşmaları kapsamında Adanalıoğlu'nu ziyaret etti, vatandaşlar, muhtarlar ve esnaflarla bir araya geldi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle buluşmaları kapsamında Adanalıoğlu'nu ziyaret etti, vatandaşlar, muhtarlar ve esnaflarla bir araya geldi.

Ziyarette Başkan Gültak'a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Yoğun bir kalabalık tarafından meydanda karşılanan Gültak, bölgede yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Adanalıoğlu sakinlerine hitap eden Gültak, "Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın, özellikle altyapı ve su ile ilgili sorunları vardı. Nitekim bu bölgenin kanalizasyon, su şebekeleri ve altyapı sıkıntılarının çözümü için, büyükşehir ve MESKİ bürokratları ile birlikte geçen yıl İller Bankası yetkilileri ile görüştüm. Pandemi nedeniyle süreç uzadı ama proje onaylandı. Kazanlı'nın, Homurlu'nun, Adanalıoğlu'nun yıllarca altyapısı olmadı. Sizin sorununuz, benim sorunumdur. Mezitli ve Erdemli'ye de benzer projeler gelecek. Akdeniz dışındaki hizmetleri de kendimize görev biliyoruz. Halkımızın yararına olan projeler için Ankara nezdinde sürekli görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Akdeniz, sıcak ve soğuk asfalt üretim tesisi kazanacak

Akdeniz Belediyesi'nin Adanalıoğlu bölgesine yaptığı hizmetleri de anlatan Gültak. hayat normale döndüğü andan itibaren kalan tüm hizmetleri de yerine getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Gültak, "Asfalt üretim tesisimizi birkaç ay içinde kuracağız. Akdeniz'in bugüne dek hiç asfalt plenti olmamış. Kürkçü tarafında arazimiz hazır, arkadaşlar betonunu döküyor, etrafını çeviriyoruz. Şahinbey Belediyesi, 15 milyon liralık plenti bize hibe yoluyla hediye etti. Artık düzenli sıcak asfalt üreteceğiz ve asfalt sorununu tamamen çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Soğuk asfalt tesisinin kurulumunda da sona yaklaşıldığını kaydeden Gültak, "Bir buçuk ay içinde DMO'dan eksiklerimizi tamamlayacağız. Tahminen Ağustos ayı içinde bahçe yollarına da soğuk asfalt dökeceğiz, artık mıcır ile uğraşmayacağız. Bu tesis de 6-7 milyon liralık bir tesistir. Dolayısıyla toplamda 20 milyon liralık bir tesisi, Akdeniz Belediyesi'nden 1 lira çıkmadan, hepsini hibe olmak şartıyla kazandırdık. Yıllarca üvey evlat muamelesi gören Akdeniz'i değiştirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Adanalıoğlu Meydanına Atatürk Büstü ve vatandaşlar için oturma alanları yapılması yönünde belediye ekiplerine talimat veren Gültak, bölgeye ATM kurulması için de banka yetkilileri ile görüştü. Esnafları da ziyaret eden ve karşılaştığı esnaf kadınlarla sohbet eden Gültak, onlara mikro-kredi projesini anlatıp, bu krediye başvurmaları için çağrıda da bulundu.

Gültak'ın konuşmasından sonra, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da söz alarak çeşitli konularda yaşadıkları bir takım sıkıntı ve talepleri dile getirdi. - MERSİN

Başkan Gültak: Kırsal mahallelerimizin su ve altyapı sorunları çözülüyor
Başkan Gültak: Kırsal mahallelerimizin su ve altyapı sorunları çözülüyor
Başkan Gültak: Kırsal mahallelerimizin su ve altyapı sorunları çözülüyor

Adanalıoğlu, Akdeniz, Kazanlı, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Gültak: 'Kırsal mahallelerimizin su ve altyapı sorunları çözülüyor' - Son Dakika


Son Dakika

Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı 15:37 Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Kılıçdaroğlu'ndan 15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi 15:23 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı 15:15 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz 14:42 Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! 13:56 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!
Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi 13:40 Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi

Son Dakika Haberleri
15:36 Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
15:22 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
15:14 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı
14:53 Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi
14:41 Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
14:39 Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı
14:38 Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek
13:55 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!
13:36 İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek
Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi         
15:40
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor         
15:33
Twitch rekoru kırıldı! BBL Academy yayıncısı Falconn2k, 36 gün yayın yaptı Twitch rekoru kırıldı! BBL Academy yayıncısı Falconn2k, 36 gün yayın yaptı         
15:26
Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin         
15:18
Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi         
14:53
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek         
13:43
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı         
11:59
Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu         
11:05
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 15:46:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gültak: "Kırsal mahallelerimizin su ve altyapı sorunları çözülüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement