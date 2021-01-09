Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

09.01.2021 15:35
Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, her hafta salı ve cuma günleri gerçekleştirdiği haftalık ziyaretleri kapsamında bu hafta Özgürlük Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, her hafta salı ve cuma günleri gerçekleştirdiği haftalık ziyaretleri kapsamında bu hafta Özgürlük Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallede yapımı devam eden ikinci taziye evi ile ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Gültak, yasal sorunların çözümünün ardından, belediyenin imkanlarıyla mahalle taziye evi inşaatının tamamlanacağını belirtti. Gültak, "Taziye evinin inşaatını hızlı bir şekilde bitirdikten sonra, İl Sağlık Müdürlüğümüz ile temasa da geçeceğiz. Bu sayede taziye evimizin zemin katını, Özgürlük Mahallesi'ne Aile Sağlık Merkezi olarak kazandırmış olacağız. Bakanımız Lütfi Elvan'ın ve bizim, seçim zamanında halkımıza vermiş olduğumuz bir sözü de gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah biz, bu sene içinde burayı sağlık merkezi olarak açacağız. Annelerimiz, babalarımız rahat edecek. Çocuklarını uzaklara götürmek zorunda kalmayacak, hemen burada muayenelerini olabilecekler" dedi.

"12 dönümlük araziye park yapıyoruz"

Başkan Gültak, Özgürlük Mahallesi'nin diğer taziye evinin olduğu bölgede, Devlet Demiryollarına ait yaklaşık 12 dönümlük bir arazinin varlığından da söz ederek, "Bu araziyi kiraladık. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize bir sözü vardı. Buradan da O'na selam olsun. Kendisi bizleri ziyaret edip bu araziyi yerinde gördü. Haftaya ekiplerini tekrar yolluyor. İnşallah Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın vasıtasıyla, bu 12 dönümlük araziye de güzel bir park yapıyoruz. Kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin etrafında yürüyeceği, bisiklet sürebileceği bir alan olacak. Vatandaşlarımızın çay, kahve içip sohbet edeceği alanlar olacak. Modern, fonksiyonel, spor da yapılabilecek bir parkı, bu yıl sonuna kadar mahallemize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Özgürlük Mahallesi sakinlerine birçok hizmet sağladık"

Özgürlük Mahallesi özelindeki hizmetlerden de söz eden Başkan Gültak, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 'Hoş geldin bebek' projesini başlatıp, her yeni doğan bebeğe ulaştık. Mesela burada 26 çocuğumuz dünyaya gelmiş, onlara ulaşmışız. Ekiplerimiz maddi durumu iyi olmayan, gariban, yaşlı, engelli 13 vatandaşımızın evlerinin temizliğini yapıyor. Burada 32 ailemize psikolojik danışmanlık veriyoruz. Ayrıca her mahallede olduğu gibi bu mahallede de içinde çamaşır, bulaşık deterjanı olan hijyen paketi dağıtıyoruz. Bu konuda da 77 eve ulaşmışız. Bebek bezi veriyoruz. Yine muhtarımız sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizi buluyoruz. 10 evimize bebekler için mama dağıtmışız. Ayrıca bu sene 250 evimize devam sütü paketi dağıttık. Kırtasiye paketi yardımını da 27 ailemize ulaştırdık" şeklinde konuştu.

Vatandaşın sorununa anında çözüm

Ardından vatandaşlar ile soru-cevap kısmına geçilirken, birçok mahalle sakini çeşitli konularda taleplerini dile getirdi. Özgürlük Mahallesi'nde işyeri bulunan Savaş Borak adlı vatandaş ise mahalledeki su kanalında yağmur sonrası yaşanan sıkıntılardan muzdarip olduğunu ifade ederek destek istedi. Başkan Gültak, sorunu yerinde çözme noktasında vatandaşın telefon numarasını alarak hemen ilgili birimlere iletti. Yetkililer de aynı dakikalarda vatandaşa ulaştı ve sorunun çözümü noktasında iletişim kurdu.

Özgürlük Mahallesi Muhtarı Ömer Ergüven ise konuşmasında, "Başta Başkanımız Mustafa Gültak olmak üzere, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve müdürlerimiz, hemen her konuda taleplerimize cevap verip yardımcı oluyorlar. Başkanımıza ve ekibine bundan dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Özgürlük, Akdeniz, Cuma, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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