Başkan Gültak, mahallelilerin sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika

Başkan Gültak, mahallelilerin sorun ve taleplerini dinledi

07.10.2020 14:49
Başkan Gültak, mahallelilerin sorun ve taleplerini dinledi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Bahçe ve Kültür mahallelerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi.

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Bahçe ve Kültür mahallelerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi. Başkan Gültak, muhtarlar ve vatandaşların sıkıntı ve taleplerini de dinledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, mahalle gezilerini Bahçe ve Kültür mahalleleriyle sürdürdü. İlk olarak Bahçe Mahallesini ziyaret ederek, Muhtar Mehmet Dane ile birlikte sokakları gezen Gültak, ekiplerin bölgede yaptığı altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Gördüğü bir takım eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi için ekiplere talimat veren Başkan Gültak, Muhtar Dane ile birlikte Şeyh Ahmet Migrubi Türbesini de ziyaret etti, türbede onarım ve yenileme çalışması başlatılması amacıyla yetkililere talimat verdi.

"Yeni ve düzenli bir kent istiyorsak kentsel dönüşümü başlatmalıyız"

Bahçe Mahallesinin, kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunun altını çizen Gültak, "Çok güzel bir mahallemiz, tabi insanları da güzel. Eski bir mahalle olması nedeniyle altyapı sorunları var. Bahçe ve Barış mahallelerimizle ilgili TOKİ ile bir protokol yaptık. Görüşmelerin ikinci aşamasındayız. Yakın tarihte TOKİ yetkilileri gelip mahalle sakinlerimizle yeniden görüşecek. Belki TOKİ burada çok daha büyük özveride bulunacak ama ben ısrarla bu projenin hayata geçmesini istiyorum. Çünkü Barış, Bahçe, Üçocak ve Yeni Mahalle gibi merkezdeki mahallelerimizin dönüşmesi gerek. Biz de TOKİ eliyle bu dönüşümün en kısa sürede başlamasını istiyoruz. Hayatımızı yeni bir düzene koyabilmek, daha düzenli bir kent yaşamına kavuşmak için dönüşümü başlatmalıyız" diye konuştu.

"Kültür Mahallesi muhtarlık binası taşınacak"

Başkan Gültak daha sonra Kültür Mahallesi Muhtarı Ali Karadeniz'i muhtarlık binasında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Karadeniz'in; muhtarlık binası ile ilgili sorunlarını dinleyen Gültak, binanın yerinin değişmesi konusunda başkan yardımcısı ile görüştüğünü, Milli Emlak ile görüşüleceğini ve muhtarlık binasının uygun bir alana taşınacağını belirtti. Muhtarların çok önemli bir hizmet verdiğini, bu nedenle de muhtarları çok önemsediğini vurgulayan Gültak, "Muhtarlarımızın; elektrik, su, telefon ve internet faturalarının 400 liralık kısmını karşılayacağız. Yenilenmesi gereken muhtarlıklarımızla ilgili, üzerimize düşen görev ve sorumluluğu da yerine getireceğiz. Yasalar ve imkanlarımız ölçüsünde muhtarlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Bizler; muhtarlarımıza hizmet verirken, aslında tüm mahalle sakinlerine hizmet vermiş oluyoruz. Bu nedenle muhtarlık binalarımızın temiz, nezih ve yeterli genişlikte olması gerekir. Milli Emlak ile görüştükten sonra tahsis yazılarını hazırlayacağız. Herhangi bir yasal sıkıntı çıkmaz ise hem muhtarımıza hem de mahalle sakinlerimize yakışır iki odalı bir muhtarlık binası yaparız. Ayrıca mahalle içindeki birkaç sıkıntıyı da arkadaşlarımız not aldı. Yakın zaman içinde bu sorunlar tek tek çözülecek" dedi.

"Mersinliler, denizin üzerinde kurulacak köprüden Millet Bahçesine yürüyebilecek"

Kültür Mahallesinde bulunan Çamlıbel Marinasının Türkiye'nin en güzel marinalarından biri olduğunu da belirten Gültak, "Buranın etüt projeleri yapıldı. Yakın zamanda bu marinadaki profesyonel balıkçılar Karaduvar Limanına taşınacak. Nitekim Ulaştırma Bakanlığımız uzmanları şu anda Karaduvar'da çalışıyor, liman büyüyor. Burada sadece amatör balıkçılar ve yat sahipleri kalacak. Burada ayrıca çeşitli su sporları da yapılabilecek. Atatürk Parkının sonundan Millet Bahçesine kadar, eğer mühendislik açısından sorun çıkmaz ise güzel bir köprü de yapılacak. Bu köprü sayesinde insanlarımız Atatürk Parkından başlayıp, denizin üzerinden Millet Bahçesine kadar gelebilecekler" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Gültak, mahallelilerin sorun ve taleplerini dinledi
Başkan Gültak, mahallelilerin sorun ve taleplerini dinledi
Başkan Gültak, mahallelilerin sorun ve taleplerini dinledi
Başkan Gültak, mahallelilerin sorun ve taleplerini dinledi

Muhtarlık, Akdeniz, Muhtar, Bahçe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gültak, mahallelilerin sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika

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