Mersin'de simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi veriliyor - Son Dakika

Akdeniz Belediyesince hayata geçirilen Lojistik Mesleki Eğitim Projesi kapsamında açılan kurslarda simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi veriliyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberindeki meclis üyeleriyle eğitimlerin verildiği kurs merkezini ziyaret etti.

Sınıfları gezerek çalışmaları inceleyen Gültak, kursiyerlerle sohbet etti.

Gültak, gazetecilere, Türkiye'de simülatör destekli sertifikalı liman vinç operatörlüğü eğitimi veren ilk belediye olduklarını söyledi.

Projeye yaklaşık 4,5 milyon liralık hibe desteği sağlandığını aktaran Gültak, "Limanda yüksek vinçleri kullanacak öğrencileri ve kişileri burada eğitiyoruz. Bir sertifikasyon alacaklar. Buradan aldıkları evraklarla dünyanın her yerinde iş bulma şansları olacak. 40 saat pratik 100 saat cihaz üzerinde eğitim görecekler. Eğitimleri bitirdiklerinde o büyük devasa vinçleri kullanabilecek tecrübeli elemanlar olacaklar." diye konuştu.