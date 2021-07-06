Üye Girişi
Başkan Gültak: "Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok" - Son Dakika

Başkan Gültak: "Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok"

06.07.2021 15:20
Başkan Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin en büyük sorununun imar olduğunu belirterek, yaklaşık 6 ay önce Tarım ve Orman Bakanlığından gelen Mersin'in ikinci etap imar planı konusu ile ilgili olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinin 5 binlik imar planlarını en kısa...

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin en büyük sorununun imar olduğunu belirterek, yaklaşık 6 ay önce Tarım ve Orman Bakanlığından gelen Mersin'in ikinci etap imar planı konusu ile ilgili olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinin 5 binlik imar planlarını en kısa sürede hazırlaması gerektiğini söyledi. Gültak, "Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, haftanın belli günlerinde gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında Çilek Mahallesini ziyaret etti. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Gültak, mahalleye yapılan ve yakın zamanda kazandırılacak olan hizmet ve projeleri anlattı.

"Akdeniz'in imarı ile ilgili neresinden tutsanız elinizde kalıyor"

Gültak, burada yaptığı konuşmada, imar sorununa dikkat çekti. Akdeniz ilçesinin en büyük sorununun 'imar' sorunu olduğunun altını çizen Gültak, "Kime gitseniz ya tapusunda sıkıntı vardır ya hisselidir ya 18 uygulamasından mağdur olmuştur veya senet üzerine bir tapu almıştır, üzerine yılların emeğiyle 2 katını dikmiştir ya da hiç tapusu yoktur. Akdeniz'in imar konusunda neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Yıllarca da bu konunun üzerine kimse eğilmemiş. Birileri, yıllarca bu şehirde, devletin koymuş olduğu ve belediyelerin uyguladığı kanunları hiçe saymış, gözlerini yummuşlar ve istedikleri bir şehir dizayn etmişler, sonrasını maalesef hiç düşünmemişler" diye konuştu.

"5 binlik planların acilen bitmesini bekliyoruz"

Mersin'in tarım ile ilgili görüşünün de 20 yıldır gelmediğine dikkat çeken Başkan Gültak, "Lütfi Elvan Bakanımıza selam olsun. Tarım Bakanımız ile yaptığı görüşmeler sonucu yaklaşık 5 ay önce bu görüş de geldi. Zira bu görüş gelmeden şehrin imar planları da düzelmiyor. Büyükşehir Belediyesi 5-6 aydır çalışıyor. Umarım yakın zamanda çalışmaları bitirirler; çünkü bu görüş, Çay, Çilek, Kazanlı, Karaduvar ve daha birçok mahallemizi ilgilendiriyor. Çilek Mahallemize yeşil alanlar, sosyal ve kültürel tesisler kazandırmak elbette istiyoruz ama bunu yapabilmemiz için Büyükşehir'in 5 binlik planları bitirmesi gerekiyor. Ardından da ben ona uygun binlik plan hazırlayacağım, sonra da buranın projesini çizdirip, ihalesine çıkacağım" şeklinde konuştu.

"Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok"

Gültak, tüm yetkililer ve uzmanların sadece Akdeniz'in değil, Mersin'in en büyük sorununun imar sorunu olduğunda hemfikir olduğuna da işaret ederek şöyle konuştu:

"Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok. Mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden tek ricamız, 5 binlik imar planlarının en kısa zamanda tamamlanması için Mersin Büyükşehir Belediyesini sıkıştırmalarıdır, çünkü tarım görüşü geleli 6 ay olacak. Ne durumda, ne zaman bitecek? Zamanımız hızla geçiyor. İmar dediğiniz şey 3 günde çıkmaz. Bugün başlasalar ve hızlı giderse Büyükşehir ve bizim bitirmemiz 1 yılı bulur. Fakat eğer bu iş savsaklanırsa 2,5 yıl daha gider ve yetişmez. İkinci etap imar planları inşallah hızlanır. Biz de binliği yaparız. Taziye evi sözümüz sözdür ama yasal olarak yapmalıyız; çünkü yıllarca burada birçok şey kaçak yapılmış. Sonrasında toparlamak mümkün olmuyor."

"Bürokrasinin ayak diremesi, vatandaşı mağdur ediyor"

MESKİ çalışmaları sonucu Çay ve Çilek mahallelerinin bozulan sokaklarına değinen Gültak, "Baskılarımız sonucu bu mahallelerin yıllardır yaşadığı içme suyu sorununun çözümü için MESKİ çalışma başlattı. Çalışmaları yapan müteahhit maalesef yolları delik deşik etmiş. Bu saatten sonra bu sokakları yama kurtarmaz. Sokak ve kaldırımlar komple yenilenmeli. Ama bu işi yapmakla sorumlu olan Akdeniz Belediyesi değildir. İnsanlar aylardır feryat ediyor, 'tozdan, topraktan, dumandan öldük' diyorlar. Haklılar. MESKİ yetkilileri, sokaklardaki tahribatın parasını Akdeniz Belediyesine değil, Büyükşehir'e vereceklerini söyledi. Kazdığınız sokakların, kırdığınız asfalt ve kaldırımların parasını Büyükşehir'e verdiyseniz, Büyükşehir yapmak zorundadır. Ama bazı bürokratlar ortalığı karıştırıyor. Vahap Seçer'in konuya el atacağına; bu mahallelerimizin kangrene dönüşen asfalt sorununu çözeceğine eminim ama hızlanması gerekiyor, çünkü bürokrasi ayak diretiyor. Bunu çözecek olan Büyükşehir Belediye Başkanıdır" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız sorunlarımızla ilgileniyor, iyi bir iletişim içindeyiz"

Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak ise mahallenin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi dolayısıyla Başkan Mustafa Gültak'a teşekkür etti. Yaşadıkları bir takım sıkıntıları anlatıp çözüm için Başkan Gültak'tan destek isteyen Muhtar Tomak, "Başkanımızla iyi bir iletişim içindeyiz. Mahallemizle, bizler ve esnafımızla sürekli ilgileniyor, görüşüyor. Doğru olan da budur. Mahallemizin sorunlarına gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

23 Nisan İlkokulunun fiziki koşulları iyileştirilecek

Muhtar Tomak'ın taleplerini not eden Başkan Gültak, bölgeye bir PTT şubesi ve banka ATM'si kurulması için yetkililerle görüşeceğini ve süreci takip edeceğini ifade etti. Mahallede bulunan 23 Nisan İlkokulu öğretmenleri ile de bir araya gelen Gültak, okulun fiziki koşullarının iyileştirilmesi yönündeki talepler için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - MERSİN

Başkan Gültak: Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok
Başkan Gültak: Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok
Başkan Gültak: Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok
Başkan Gültak: Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok
Başkan Gültak: Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok
Başkan Gültak: Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok

Akdeniz, Mersin, Tarım, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Gültak: 'Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 21:51 Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan "nerede kalmıştık" paylaşımı Cezaevinden çıkan HDP'li Gergerlioğlu'ndan ilk görüntü 21:19 Cezaevinden çıkan HDP'li Gergerlioğlu'ndan ilk görüntü Kiev'de akılalmaz olay! Belediyeye bomba bıraktı, 20:49 Kiev'de akılalmaz olay! Belediyeye bomba bıraktı, "Bitcoin yollamazsanız patlatırım" diye tehdit etti
16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı 20:12 16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi 19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor 18:23 Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı 18:06 Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı         
21:56
Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil         
21:21
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu         
21:07
Kameraların karşısına geçen Fatih Terim ve Omar duygusal anlar yaşadı Kameraların karşısına geçen Fatih Terim ve Omar duygusal anlar yaşadı         
20:46
Mahalle sakinleri gözlerine inanamadı! Yırtıcı aslan saatlerce evin çatısında gezdi Mahalle sakinleri gözlerine inanamadı! Yırtıcı aslan saatlerce evin çatısında gezdi         
20:09
Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı         
19:33
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 22:07:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gültak: "Mersin'in kaybedecek daha fazla vakti yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement