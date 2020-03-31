Başkan Gültak, Milli Dayanışma Kampanyasına bir maaşını bağışladı - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek vererek bir maaşını bağışladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak amacıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, Mersin'den de destek veriliyor. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da kampanyaya Mersin'den ilk destek veren isimler arasında yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından hemen sonra sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile bir maaşını kampanyaya bağışladığını belirten Başkan Gültak, tüm Mersinlilere de çağrıda bulundu. Gültak, mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasından haberdar oldum ve bir maaşımı bu kampanyaya aktaracağım. Buradan tüm Mersinli hemşerilerime, iş insanlarımıza, esnaflarımıza ve başta belediyede çalışan başkan yardımcılarımız ve müdürlerimize de sesleniyorum; 'Biz Bize Yeteriz' kampanyamıza sizler de katılın. Tüm insanlarımıza ve Türkiye'mize faydamız olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN