Başkan Gültak'tan Elazığlılara taziye ziyareti - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Elazığ'da meydana gelen ve can kayıplarına yol açan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Mersin Elazığlılar Derneğini ziyaret ederek taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.



Mersin Elazığlılar Derneği yönetimi ile bir araya gelen Başkan Gültak, deprem sonucu yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti. 31 Ocak Cuma günü Hal Camisinde mevlit okutulacağını belirten Gültak, cuma namazından sonra da Akdeniz Belediyesinin çağrısıyla toplanan 7 kamyon dolusu ilaç, battaniye, giysi, su, yiyecek gibi ihtiyaç malzemelerinin; AFAD ve Kızılay koordinasyonunda Elazığ ve depremden etkilenen diğer bölgelere ulaştırılacağını ifade etti.



"Yaralarımızı hep birlikte saracağız"



Hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okunmasından sonra konuşan Gültak, " Deprem, ülkemizin maalesef acı bir gerçeği. Elbette tedbirlerimizi de mutlaka almalıyız. Hükümetimiz ve bakanlığımız, bu konuda üzerine düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele veriyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği üzere mağduriyetler tamamen ortadan kaldırılacak, yeni konutların yapımına en kısa sürede başlanacak. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, vatandaşlarına sahip çıkacaktır. Türkiye, ne kadar büyük bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi. Herkes bir araya geldi ve yardımlaştı, yaraların en kısa sürede sarılacağına inanıyorum" dedi.



Mersin Elazığlılar Derneği Başkanı Yusuf Tekin de gerek taziye ve başsağlığı ziyareti gerekse de deprem mağduru vatandaşlar yararına Akdeniz'de başlattığı yardım ve destek kampanyası dolayısıyla Başkan Gültak'a teşekkür etti. - MERSİN