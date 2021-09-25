Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a ziyaret - Son Dakika

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ile Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü yetkilileri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, TBESF Yönetim Kurulu Üyesi ve Yelken Branşı Teknik Kurul Başkanı Aynur Olgaç, Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Başkanı Ali Layıklı ve beraberindekiler, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret ederek spor çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gültak, ilçede spora yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirtti.