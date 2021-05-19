Başkan Gültak'tan mahalle sakinlerine çağrı: "Gelin bu projeyi birlikte gerçekleştirelim" - Son Dakika

Başkan Gültak'tan mahalle sakinlerine çağrı: "Gelin bu projeyi birlikte gerçekleştirelim"

19.05.2021 16:15
Başkan Gültak'tan mahalle sakinlerine çağrı:

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çay Mahallesinde TOKİ tarafından yapımı devam eden yerinde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili mahalle sakinlerinin mağdur edileceği yönünde dedikodular yayılmak istendiğine dikkat çekerek, "Kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin.

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çay Mahallesinde TOKİ tarafından yapımı devam eden yerinde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili mahalle sakinlerinin mağdur edileceği yönünde dedikodular yayılmak istendiğine dikkat çekerek, "Kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin. Hiç kimseyi evinden yurdundan, işinden etmeyeceğiz. Asla böyle bir şey yok. Gelin çay mahallemize yakışan bu projeyi birlikte gerçekleştirelim" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, beraberinde Başkan Yardımcısı Celal Kurt, Meclis Üyesi Aydın Egin, birim müdürleri ve Mahalle Muhtarı Ahmet Akyol ile birlikte Çay Mahallesini gezdi, esnafı ziyaret etti. Ahmet Kaya Parkı yanında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Başkan Gültak, biten ve devam eden hizmet ve projeler hakkında da vatandaşlara bilgiler verdi.

"Bizim söylediklerimiz dışında hiç kimseye inanmayın"

TOKİ projesinin devam ettiğini ve haziran sonu, temmuz başı gibi bitmiş olacağını kaydeden Gültak, "Mahalleye, başka siyasi partilerden arkadaşlar, meclis üyeleri de geliyor. İçinizde farklı partilere oy veren kardeşlerimiz elbette var. Hepsi başımızın tacıdır. Ama ben de Akdeniz Belediye Başkanı olarak bu projenin her aşamasında yanınızda olacağım ve Çay Mahallesini batıda bulunan konforlu; sizlerin ve çocuklarınızın mutlu, sağlıklı yaşamasını sağlayacak değişimi birlikte gerçekleştireceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tek amacımız; Akdeniz'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, kent yaşamının sağladığı bütün kolaylık ve nimetlerden faydalanmalarını sağlamaktır" dedi.

Kentsel dönüşüm projesi ile mahalle sakinlerinin mağdur edileceği yönünde dedikodular yayılmak istendiğine dikkat çeken Gültak, "Kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin. 'Evlerinizi yıkacaklar, sizi mağdur edecekler' diyen bir grup var, söylemlerini iyi niyetli bulmuyorum. Hayır, asla böyle bir şey yok. Baştan beri ifade ediyorum, Çay Mahallesinde bulunan hak sahipleriyle tek tek görüşülecek ve anlaşma sağlanırsa bu güzel proje gerçekleşecek. Hiç kimseyi evinden yurdundan, işinden etmeyeceğiz. Bugün Türkiye'de Çay Mahallesindeki gibi bir projenin örneği de başka yerde yok " ifadelerini kullandı.

"Hayatınıza ve geleceğinize başkalarının müdahale etmesine izin vermeyin"

"Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarısınız. 'Sizlere değer vermiyor' diyenlere inanmayın. Sizlere değer verdiğim için bu projelerin gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyorum" diyen Gültak, yakında Ankara'dan gelecek ekiple birlikte hak sahipleriyle görüşmeleri başlatacaklarını söyledi. Gültak, "Tabi son kararı sizler, mahalle sakinleri vereceksiniz. Burada yükselen 415 konutu tüm Mersin geneline açarsak, inanın en az 15 bin kişi sıraya girer ama ben böyle olsun istemiyorum. Hep söylediğim üzere, öncelik siz Çay Mahallesi sakinlerinindir. Daha güvenli ve modern binalarda yaşamak, daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak sizlerin de hakkıdır. Başkalarının sizin adınıza karar vermesine, hayatınıza ve geleceğinize müdahale etmesine izin vermeyin.

"Çay ve Çilek'te bozulan tüm sokakları Büyükşehir'in yapması gerekiyor"

Mahalle sakinlerine, TOKİ eliyle bölgede devam eden yerinde kentsel dönüşüm projesi, altyapı çalışmaları, ilçeye kazandırılan spor tesisleri ve parklar hakkında açıklamalarda bulunan Gültak, Çay ve Çilek mahallelerinde altyapı çalışmaları yapıldığını belirterek, "MESKİ'nin çalışmasından dolayı şu an sokaklarınız kötü durumda. MESKİ Genel Müdürünü aradım; 'Yaptığınız altyapıdan kaynaklı asfaltların yıpranma payı ücretini bize verecek misiniz? Biz yapmak istiyoruz' dedim. Genel Müdür, MESKİ olarak bunun parasını Büyükşehir'e vereceklerini ve asfaltı Büyükşehir Belediyesinin yapacağını söyledi. Biz de bu sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Gültak'tan mahalle sakinlerine çağrı: Gelin bu projeyi birlikte gerçekleştirelim
Başkan Gültak'tan mahalle sakinlerine çağrı: Gelin bu projeyi birlikte gerçekleştirelim
Başkan Gültak'tan mahalle sakinlerine çağrı: Gelin bu projeyi birlikte gerçekleştirelim
Başkan Gültak'tan mahalle sakinlerine çağrı: Gelin bu projeyi birlikte gerçekleştirelim
Başkan Gültak'tan mahalle sakinlerine çağrı: Gelin bu projeyi birlikte gerçekleştirelim
Başkan Gültak'tan mahalle sakinlerine çağrı: Gelin bu projeyi birlikte gerçekleştirelim

geri dönüşüm, Akdeniz, Mersin, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Gültak'tan mahalle sakinlerine çağrı: 'Gelin bu projeyi birlikte gerçekleştirelim' - Son Dakika Ekonomi


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