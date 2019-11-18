Başkan Gültak'tan MGC'ye tebrik ziyareti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 9 Kasım'da yapılan olağanüstü genel kurul sonrası MGC Başkanlığı'na seçilen Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyelerini basın merkezinde ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.



Ziyarette konuşan MGC Başkanı Kaya Tepe, 1975 yılında kurulan Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin 353 üyesi bulunduğunu belirterek, bunun 120'sinin basın kartı, 70'inin ise sürekli basın kartı sahibi olduğunu söyledi. MGC'nin 44 yıllık bir maziye sahip olduğunu dile getiren Tepe, "Basın sektöründe Türkiye genelinde yaşanan bazı sıkıntılar Mersin'deki gazetecileri de zorluyor. 9 Kasım'da bir olağanüstü genel kurul gerçekleştirdik. Genel kurul sonrası arkadaşlarımız bizlere bu görevi tevdi ettiler. Biz de yönetimimizle beraber bu sıkıntıların aşılması noktasında bir çalışma sergileyeceğiz. Geçmiş dönem başkanlık yapmış olan arkadaşların devrettiği bayrağı biraz daha yukarıya taşımaya çalışacağız. Yönetimimiz, geçmişle geleceği harmanlayan bir yönetim oldu. Biz ahde vefaya inanan insanlarız. Bu anlamda geçmişten aldığımız tecrübeyi, genç arkadaşlarımızla beraber harmanlayıp daha güzel bir yönetim şekli sergilemeye çalışıyoruz" dedi.



"Gazetecilik mesleği son derece kutsal bir meslek"



Başkan Gültak ise Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulunarak, "Güzel bir yarış oldu, demokratik bir yarış oldu. Bu yarışta belki bir kişinin listesi kazandı ama aslında herkes kazanmış oldu bana göre. Bu yarışlar güzeldir, demokratiktir ama sonrasında birlik ve beraberliği sağlamak gerekir. Burada en fazla görev yine sizlere düşüyor. Seçilen yönetimin, diğer üyeleri de kucaklayıp bir şeyler yapması gerekir. Sonuçta bu bayrak yarışıdır. Bu yarış her zaman olacaktır. Öncekiler de geldiler, görevlerini yaptılar. Bundan sonra tabi sizlerin bunu daha bir yukarıya ve güzel yerlere taşıma noktasında mücadele edeceğinizden eminim. Ekibiniz de tecrübeli ve çalışkan bir ekip" diye konuştu.



Kurumlarla olan diyalog noktasında da bir kopukluk yaşanmayacağını ifade eden Gültak, "Biz Akdeniz Belediye Başkanı olarak var gücümüzle, başta Lütfi Elvan bakanımız olmak üzere, milletvekillerimiz ile il başkanımız ile belediyemiz ile seçilmiş olan bu yönetimin yanındayız ve gücümüzün yettiği kadar desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü demokrasinin vazgeçilmez ayaklarının en önemlilerinden bir tanesi de basındır. Hürriyetin olabilmesi, adaletin olabilmesi ve insanların gündemden haberdar olabilmesi için çok kutsal bir meslek. O yüzden bu mesleğin de en iyi şekilde Mersin'de yapılması gerekiyor. Bu noktada biz basın mensubu arkadaşlarımızın yaptığı işin kutsal olduğunu biliyoruz, bulundukları alanların, çalışma alanlarının, şartlarının da zor olduğunu biliyoruz. Bu konuda belediye başkanı olarak geldiğim günden bu yana gücümüzün yettiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bu desteği arttırarak devam ettireceğimizi de belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Ziyaretin sonunda Başkan Gültak tarafından MGC Başkanı Kaya Tepe'ye çiçek verildi. - MERSİN