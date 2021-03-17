Başkan Gültak'tan mobbing iddialarına yanıt - Son Dakika

Başkan Gültak'tan mobbing iddialarına yanıt

17.03.2021 17:30
Başkan Gültak'tan mobbing iddialarına yanıt, System.String[]

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediyenin farklı birimlerinde çalışan bazı personele mobbing uygulandığı iddialarına yanıt verdi.

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediyenin farklı birimlerinde çalışan bazı personele mobbing uygulandığı iddialarına yanıt verdi. Personeli verimli olabilecekleri birimlerde görevlendirmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Gültak, DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şubesinin açıklamasının Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşanan gerginliğin ardından yapılmasının manidar olduğunu kaydetti.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yaptığı yazılı açıklamada, DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şubesi tarafından yapılan bir açıklamada, Akdeniz Belediyesinin farklı birimlerinde çalışan birkaç personeli farklı birimlerde görevlendirmelerinin 'mobbing' olarak nitelendirildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, sendikal mücadeleye karşı olduğu, sendika temsilcileri ile sendikal çalışmaları engellemeye yönelik bir tutum içerisinde bulunduğu algısı oluşturulmaya çalışıldığını da ifade eden Gültak, "Sendikanın açıklamasında da yer aldığı üzere; devlet veya özel olsun; her kurumda olduğu gibi belediyemizde de farklı zamanlarda işçilerin unvan ve vasıflarına göre farklı görevlendirmeler yapılabilmektedir. Bizim öncelikli hedef ve amacımız, personellerimizi her zaman daha verimli olabilecekleri birim veya alanda görevlendirmektir. Şu çok açıktır ki; sendikanın bu açıklamasının, birkaç gün önce yapılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, işten çıkarmalar ile ilgili tartışmalar üzerine oluşan gerginliğin hemen ardından yapılması çok daha manidardır. Mersin Büyükşehir Belediyesi işçilerinin yetkili sendikası da yine DİSK Genel İş'tir. Yerel seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık 20 aylık süreçte, Mersin Büyükşehir Belediyesinden bin ila 2 bin 500 arasında işçinin işinden çıkarıldığını da tüm Mersin bilmektedir. Hal böyleyken DİSK Genel İş Sendikası; Mersin Büyükşehir Belediyesinin işçilere dönük bu kıyımına, yüzlercesinin en uzak bölgelere sürgün edilmesine ve mobbinge uğramasına yönelik uygulamalarına neden sessiz kalmıştır?" dedi.

"Hedef tahtasına koyması düşündürücüdür, maksatlıdır"

Akdeniz Belediyesinde göreve geldiği günden bu yana sadece bir işçiyi işten çıkardığını dile getiren Gültak, "Bu konu her gündeme geldiğinde açıkladık, asla gizlemedik. Bunun sebebini de Mersin kamuoyu bilmektedir. Kendimizi yargının yerine asla koymadık. Yargı kararlarına direnmedik, mahkeme kararı ile dönen işçilerimizin de işlerine iadesini gerçekleştirdik. Görevi devraldığımızda ısrarla söylediğim üzere; 'Herkesin farklı görüş ve düşüncesi elbette olabilir. Fakat belediye siyaset yeri değildir. İşçinin tek siyaseti ekmek mücadelesidir. İşimizi yapacağız. Siyaseti işimize karıştırmayacağız. Güler yüz ve özveriyle halkımıza, ilçemize ve kentimize hizmet vereceğiz' dedik. Sözün özü; Mersin Büyükşehir Belediyesinde, 'performans düşüklüğü' gibi yoktan sebeplerle binlerce insan işinden edilmişken, yüzlercesi de sürgün ve mobbinge uğrarken; DİSK Genel İş Sendikasının, Akdeniz Belediyesini ve belediye başkanı olarak şahsımı hedef tahtasına koyması düşündürücüdür, maksatlıdır. Her şey gün gibi ortadayken Akdeniz Belediyemize ve şahsıma yönelik bu algı oluşturma ve çaresizce sergilenmek istenen karalama çabasını, değerli halkımızın takdiri ve değerlendirmesine bırakıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Gültak'tan mobbing iddialarına yanıt

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Mobbing, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gültak'tan mobbing iddialarına yanıt - Son Dakika


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