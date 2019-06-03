Son Dakika Haberleri: Başkan Gültak'tan onkoloji hastası çocuklara ziyaret
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Başkan Gültak'tan onkoloji hastası çocuklara ziyaret

51 dakika önce

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar ile ailelerinin bayramlarını kutladı.

Başkan Gültak'tan onkoloji hastası çocuklara ziyaret, System.String[]
Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar ile ailelerinin bayramlarını kutladı.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Gültak, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Palyaço gösterilerinin yapıldığı ziyarette çocuklara hediyeler veren Gültak, ailelerin de Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, tıp alanındaki gelişmeler sayesinde, Türkiye'de birçok amansız hastalığın erken teşhis ve tanı sayesinde artık tedavi edilebildiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:11 Kaynak: AA
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