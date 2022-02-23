Akdeniz ilçesine spor kompleksi yapılacak - Son Dakika
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Akdeniz ilçesine spor kompleksi yapılacak

23.02.2022 10:20
Akdeniz ilçesine spor kompleksi yapılacak

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçeye spor kompleksi yapacaklarını bildirdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçeye spor kompleksi yapacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak, Özgürlük Mahallesi ziyareti sonrası ilçeye yapılacak Tırmıl Tepe Spor Kompleksi'nin alanını gezdi, proje hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, spor kompleksinin projesinin hazır olduğunu belirtti.

Komplekste futbol sahası ve spor salonunun bulunacağını bildiren Gültak, "Müze görevlileri, burada yapılacak çalışmaların başında yer alacak. Yapılan kazıların sonunda üçüncü derece sit alanı olduğu için, tarihi bir buluntu, kalıntı yok ise Adana Anıtlar Kurulu, buraya iş makineleri ile girmemize izin verecek. Biz de böylelikle kazıyı hızlandırmış olacağız. Tesis, Özgürlük Mahallesi'ni ve Akdeniz'i ön plana çıkaracak. Hedefimiz, göç veren değil, göç alan bir Akdeniz yaratmak." ifadesini kullandı.

Özgürlük Mahalle Muhtarı Ömer Ergüvan da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Akdeniz ilçesine spor kompleksi yapılacak
Akdeniz ilçesine spor kompleksi yapılacak
Akdeniz ilçesine spor kompleksi yapılacak
Akdeniz ilçesine spor kompleksi yapılacak
Akdeniz ilçesine spor kompleksi yapılacak

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Özgürlük, Akdeniz, Futbol, GÖÇ, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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