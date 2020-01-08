Başkan Gültak, yağmur mağduru vatandaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Başkan Gültak, yağmur mağduru vatandaşları yalnız bırakmadı

6 saat önce

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşları dinledi.

Başkan Gültak, yağmur mağduru vatandaşları yalnız bırakmadı, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşları dinledi. Hasar tespit çalışmaları da yapılan ziyaretlerde, yağmur mağduru mahalle sakinlerinin kayıtları tutuldu.


Tarım işçileri, çadırlardan alınarak binalara yerleştirildi


Mersin, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle aldığı yaraları sarmaya devam ediyor. Akdeniz Belediyesi fen işleri, çevre koruma-kontrol ve park-bahçeler müdürlüğü ekipleri, yağışlardan etkilenen vatandaşlara hizmet verdi. Ekipler, tarım işçilerini çadırlardan alarak, belediyeye ait binalar ile spor salonlarına yerleştirdi. Su baskınına uğrayan evlerde, okul, işyeri ve kamu binalarında su tahliye çalışması da yapan ekipler, çevreye yayılan çöpleri ve çamuru iş makineleri yardımıyla temizledi, devrilen ağaçlara müdahale etti.


Başkan Gültak, sağanak yağıştan zarar gören vatandaşları ziyaret etti


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, dün olduğu gibi bugün de sağanak yağmurdan olumsuz etkilenen, evleri, işyerleri ve eşyaları zarar gören vatandaşları ziyaret etti, yağışlardan etkilenen tarım arazileri, sera ve derelerde incelemeler yaptı. Başkan Gültak'a belediye başkan yardımcıları, müdürler, AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri de eşlik etti.


Müfide İlhan, Çay, Çilek, Özgürlük, Karacailyas, Karaduvar ve Kazanlı'yı ziyaret ederek vatandaşları dinleyen Gültak, devletin ve hükümetin, gerek maddi, gerekse manevi anlamda vatandaşın yanında olduğunun altını çizdi, belediye olarak da imkanlar ölçüsünde vatandaşlara yardımcı olacaklarını ifade etti. Gültak, kimsesi olmayan yaşlı vatandaşların evlerinin temizlenmesi için de ekiplere talimat verdi.


"İnsanlarımızın uğradığı zarar, en kısa sürede tazmin edilecektir"


Sahada görevli tüm ekiplerin, iş makineleriyle birlikte, vatandaşların mağdur olmaması için 7 gün 24 saat esasına göre görevinin başında ve ihtiyaç duyan yerlerde gerekli çalışmaları yaptığını kaydeden Gültak, "Zor zamanında insanlarımızın daima yanındayız, onları yalnız bırakmıyoruz. Maalesef geçmişte yapılan hatalar nedeniyle, kentimiz bugün bu sorunları yaşıyor. Belediye olarak, elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek ilçemizin uğradığı zararları en kısa sürede telafi edeceğiz. Devletimiz de mağdur vatandaşlarımızın zararlarını tespit edip tazmin edecektir. Yağışlar sonucu zarar gören sokak ve yollarda bakım ve onarım çalışmalarımız da devam edecektir. Mağdur olan vatandaşlarımız; afet koordinasyon merkezi yetkililerimize 03243366583 numaralı telefon üzerinden ulaşabilirler" dedi. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:24 Kaynak: İHA
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