Başkan Gültak, Zabıta Müdürlüğü personeliyle buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu ve müdürlük personelini makamında ağırladı.



Zabıta teşkilatının 193'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Gültak, Zabıta Müdürlüğü personeline hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. Zabıtanın, belediyelerde bulunan en önemli birimlerden biri olduğunu vurgulayan Gültak, "Zabıta, belediyelerin aynasıdır. Vatandaşla birebir temas halindesiniz. Yapacağınız tüm güzel işler belediyeye yansır. Bu açıdan Zabıta Müdürlüğümüzü çok önemsiyoruz" dedi.



"Akdeniz daha yaşanılabilir, barışın hüküm sürdüğü bir kent olacak"



Göreve geldiklerinde Zabıta Müdürlüğünün yaş ortalamasının yüksek ve personel sayısının da yetersiz olduğuna dikkat çeken Başkan Gültak, "Daha rahat ve etkin bir çalışma için elimizden geldiğince müdürlüğümüzü gençleştirecek ve güçlendireceğiz. Akdeniz'de yorulmadan, bıkmadan çalışıp hep birlikte güzel ve iyi şeyler başaracağız. Planladığımız bütün hizmet ve projelerimizi tek tek hayata kattığımızda, Akdeniz çok daha yaşanılabilir, ferah, yeşilin ve barışın hüküm sürdüğü bir kent olacak. Başarı bir ekip işidir. Bütün bürokratlarımızla birlikte bu işe emek vereceğiz ki başarılı olalım. Güzel ve iyi şeyleri birlikte başaracağımıza inanıyor, personelime de güveniyorum" diye konuştu.



"Güçlü bir şekilde yolumuzda ilerliyoruz, ilerlemeye devam edeceğiz"



Zabıta Müdürü Sivaslıoğlu da çok geniş bir hizmet alanına sahip Akdeniz'de, yeni dönemle birlikte Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki personel sayısının arttırıldığını, araç-gereç ve ekipmanların yenilendiğini belirtti. Sivaslıoğlu, "Görev ve hizmet anlamında Sayın Başkanımız daima yanımızda yer alıyor, destek veriyor. Akdeniz zabıtasını her alanda güçlendiren ve geliştiren destekleriniz, ayrıca bizlere göstermiş olduğunuz anlayışınız, Akdeniz halkına da 7 gün 24 saat hizmet vermemizi sağlayan katkılarınız için müdürlüğüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Güçlü bir şekilde yolumuzda ilerliyoruz ve ilerlemeye devam edeceğiz. Belediyemizi en güzel şekilde temsil etmek, Akdeniz halkına layık olabilmek için çok çalışacak ve gücümüze güç katacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN