Başkan Gültak, zabıta personeliyle buluştu - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 195'inci Yıldönümü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, zabıta personeli ile bir araya geldi.

Programda, Akdeniz Zabıta Müdürlüğünün 2021 yılında ilçe genelinde vatandaşlara sunduğu hizmetleri anlatan bir videonun sunumu gerçekleştirildi. Ardından bir konuşma yapan Başkan Gültak, zabıta müdürlüğünün, belediyenin en önemli birimlerden biri olduğunu belirterek, "Çünkü toplum sağlığını ilgilendiren birçok konuya bakıyorsunuz. Hayvan haklarından tutun daha birçok hizmeti yerine getiriyorsunuz. Zabıta; belediyenin vizyon müdürlüklerinden bir tanesi. Göreve geldikten sonra zabıta ekibimizi güçlendirdik. Bu sayede birçok başarıya imza attınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftanız kutlu olsun" dedi.

"7/24 görevimizin başındayız"

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu da konuşmasında, 1826 yılında kurulan Zabıta Teşkilatının 195 yıldır halkın sağlığı, huzuru ve esenliği için görevinin başında olduğunu, vatandaşlara hizmet verdiğini ifade etti. Sivaslıoğlu, "Başkanımızın müdürlüğümüze verdiği büyük destek sayesinde, büyük bir özgüven ile yolumuza devam ediyoruz. Sahip olduğu sanayi tesisleri ile gündüz nüfusu 800 bini bulan Akdeniz'e hizmet veriyoruz. Halkımızın mutluluğu ve güvenliği için gecemizi gündüze katarak 7-24 çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Gültak, Zabıta Müdürü Sivaslıoğlu ile birlikte Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 195'inci Yıldönümü dolayısıyla pasta kesti. Ayrıca önümüzdeki günlerde emekli olacak 2 zabıta müdürlüğü personeline de plaket takdim ederek emeklerinden ötürü teşekkür etti. - MERSİN