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Başkan Gültoplayan yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Başkan Gültoplayan yeniden başkan seçildi

22.06.2021 14:34
Başkan Gültoplayan yeniden başkan seçildi, System.String[]

Adıyaman Çölyak Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Salih Gültoplayan, yeniden başkan seçildi.

Adıyaman Çölyak Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Salih Gültoplayan, yeniden başkan seçildi.

Buğday, çavdar ve arpa ürünlerini ve bu ürünler ile yapılan hiçbir yiyeceği yiyemeyen Adıyaman genelindeki 500 Çölyak hastası için kurulan Adıyaman Çölyak Derneği'nin başkanlık seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen seçimde mevcut Başkan Salih Gültoplayan, üyelerinin desteğiyle yeniden başkan seçildi. Yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Gültoplayan, "Kurulduğumuz günden bu yana sayısız etkinlikler ve programlar düzenledik. Glütensiz mutfak ismiyle şuana kadar iki proje gerçekleştirdik. Hayata bir sıfır geride başlayan çölyak hastaları için Adıyaman Belediyemizden ve ilimizin önde gelenlerinden glütensiz fırın ve kafelerinin de yapılmasını rica ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Gültoplayan yeniden başkan seçildi

Adıyaman, Buğday, Arpa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Gültoplayan yeniden başkan seçildi - Son Dakika


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