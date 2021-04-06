Başkan Gümrükçü, AIESEC'li gençlere evini açan ailelerle buluştu - Son Dakika

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, uluslararası gençlik organizasyonu AIESEC programıyla ilçeye gelen gençleri evlerinde misafir eden Çiğlili ailelerle bir araya geldi.

Çiğli Belediyesi ile İzmir AIESEC Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında kente gelen 15 yabancı genç, iki ay boyunca konuşma kulübü, spor kulübü, sağlık işleri ve kreş projelerinde görev aldıktan sonra ülkelerine döndü. Başkan Utku Gümrükçü, bu süreçte gençleri gönüllü olarak evlerinde ağırlayan ailelerle bir araya geldi.

Akvaryum Kafe Restoran'daki etkinlikte Başkan Gümrükçü, gösterdikleri misafirperverlik için ailelere teşekkür etti.

Başkan Gümrükçü: "AIESEC ile iş birliğimiz sürecek"

Kültürler arası iletişimin sağlanması adına AIESEC programını önemsediklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak AIESEC programına önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da AIESEC ile birçok farklı ülkeden gençleri kentimizde ağırladık. Son olarak 2019-2020 dönemine yönelik İzmir AIESEC Derneğiyle imzaladığımız protokoller doğrultusunda yabancı ülkelerden gençler kentimize gelerek iki aylık bir süreç sonrasında ülkelerine döndüler. Gençler ile birlikte çok verimli projeleri hayata geçirdik. Bu süreçte gösterdikleri misafirperverlik ile Belediyemize destek olan Çiğlili ailelerimizle düzenlediğimiz kahvaltıda bir araya geldik. Yaşadıkları tecrübeleri kendilerinden dinledik. Bundan sonraki süreçte yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Tüm ailelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Kentimizin tanıtımına ve marka değerine büyük katkısı olacağını düşündüğümüz AIESEC ile iş birliği çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz" dedi. - İZMİR