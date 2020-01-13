Başkan Gümrükçü'den Ali Rıza Koçer'e yönelik silahlı saldırıya sert tepki - Son Dakika

Niğde'de, kayıp dağcıyı kurtarmak isterken helikopterden düşerek şehit olan Astsubay Uğur Görkem Harmankaya'nın adı, İzmir'in Çiğli ilçesinde bir parka verildi. Parkın açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e evinin önünde yapılan saldırıyla ilgili, "Bu saldırı Çiğli Belediyesine yapılmıştır. Bunu yapanlar değişime karşı olanlar, gerici odaklardır; rantı kesilenlerdir, imar çeteleridir, mafyalardır" dedi.



Çiğli Belediyesi, Evka 6 Mahallesi'nde 3 bin 200 metrekarelik alanda yapılan Şehit Astsubay Uğur Görkem Harmankaya'nın adını taşıyan parkı törenle hizmete açtı. Niğde'de, kayıp dağcıyı kurtarmak isterken helikopterden düşerek şehit olan Astsubay Uğur Görkem Harmankaya'nın adını taşıyan parkın açılış törenine çok sayıda kişi katıldı.



Törende konuşan Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli olarak bir değişim başlatmıştık. 2020 bizim için bir değişim ve gelişim yılıydı. Logomuzu oy birliğiyle değiştirdik. Hizmette en iyi standarda yükseltmek için yaklaşık 9 aydır canla başla çalıştık. Bu sürece destek olan tüm belediye personeline ve meclisimizdeki tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum" dedi.



"Failleri önce yargı önünde sonra, cezaevlerinde inşallah çürüyecektir"



Gümrükçü, Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in evinin önünde aracını park ettiği esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramasını da sert bir dille kınadı. Saldırıdan yar almadan kurtulan Koçer'in olayı ile ilgili Gümrükçü, "Başkan Yardımcımız Ali Rıza Koçer'e yapılan saldırı, onun şahsında Çiğli Belediyesine, Çiğli halkına ve bizim temsil ettiğimiz bütün değerlere yapılmıştır. Bunu kınıyorum. Ali Rıza Koçer demek; Çiğli demek, emek ve alın teri demektir. Koçer demek; ağabeylik, dostluk, yoldaşlık, kardeşlik demektir. Sağcı-solcu demeden herkesin hakkını teslim etmek demektir. Ali Rıza Koçer demek; hiçbir parti ayrımı yapmadan saygılı ve onurlu duruşun temsili demektir. Ali Rıza Koçer, Çiğli halkı ve 9 aydır Çiğli Belediyesi demektir. Bu saldırı Çiğli Belediyesine yapılmıştır. Failleri önce yargı önünde sonra, cezaevlerinde inşallah çürüyecektir. Buradan tekrar lanetliyorum. Çiğli değişim sürecine girdi. Bunu yapanlar değişime karşı olanlar, gerici odaklardır; rantı kesilenlerdir, imar çeteleridir, mafyalardır. Biz bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çiğli halklı ile birlikte Çiğli'de şer odaklarına geçit vermeyeceğiz" dedi.



"Kahramanlığı unutulmayacak"



Başkan Gümrükçü, "Çiğli, Türk Hava Kuvvetlerinin de göz bebeğidir. Tüm pilotlar Çiğli'de yetişiyor. Çiğli pilot yetiştiren ve iki havaalanını içinde barındıran hava kuvvetlerine teşekkür ediyoruz. Haziran ayında yaşadığımız elim bir olayla askerimiz Uğur Görkem Harmankaya'yı kaybettik. Acısını yüreğimizde hissediyoruz. Biz ailesine baş sağlığı diliyoruz. Onlarla birlikte dayanışma duygusunu paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün o ölmedi, bizim aramızda yaşıyor. Bu parkta her gün çocuklarla birlikte olmaya devam edecek. Acılı ailesini tekrar selamlıyorum, kahramanlığı unutulmayacak. Bu park Evka 6 Mahallemizde ölümsüzlüğünün simgesi olacaktır" şeklinde kaydetti.



Milletvekili Kani Beko da saldırıyı kınadı



CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise saldırıyı kınadığını belirten konuşmasında şöyle dedi:



"Şehit olan Uğur Görkem Harmankaya, vatanı için şehit olmuş genç bir kardeşimizdir. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Bu topraklar bağımsız, demokratik topraklar olsun diye canı pahasına mücadele etmiş o güzel insanların önünde eğiliyorum. Ali Rıza Koçer'i ben tanırım; yıllarca beraber siyaset yaptık. Kendisi emekten, barıştan ve kardeşlikten yana olan bir kardeşimizdir. Bu yapılan saldırı kesinlikle kabul edilemez. Bu saldırı; demokrasiye, emeğe yapılmıştır. Faillerin hemen yakalanıp yargı önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Saldırıyı kınıyorum ve lanetliyorum."



Şehidin kız kardeşi: "Kardeşim kahraman bir Türk askeriydi"



Şehidin kız kardeşi Nurdan Gizem Erbiliballı da, açılışta duygu dolu bir konuşma yaptı. Ballıkaya, "Biz kardeşim adına birçok şey söylüyoruz; ama onu olmadığını hala kabul edemiyoruz. Uğur Görkem Harmankaya, 'Görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir' felsefesine uymuştur. Biz Uğur'un şehit düştüğü Niğde'de ki dağı gördük oraya inmek mümkün değil. Benim kardeşim kahraman bir Türk askeriydi. O canı pahasına mücadele etmiştir" dedi.



Konuşmaların ardından hep birlikte Şehit Astsubay Uğur Görkem Harmankaya'nın adının bulunduğu kaidenin açılışı yapıldı. Açılış törenine ayrıca; Garnizon Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'nin ilçe belediye başkanları; Abdül Batur, Mehmet Eriş, Serdar Sandal, Filiz Ceritoğlu Sengel, Fatma Çalkaya, Ali Engin, Cemil Tugay, Ekrem Oran, Mustafa İduğ, Erhan Kılıç, Mustafa İnce, Mustafa Kayalar, Adil Kırgöz, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, CHP il ve ilçe yöneticileri, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, sivil toplum örgütleri, belediye çalışanları ve mahalle sakinleri katıldı. - İZMİR