Başkan Gümrükçü'den "asker çantalı" uğurlama - Son Dakika

Başkan Gümrükçü'den "asker çantalı" uğurlama

11.12.2020 11:43
Başkan Gümrükçü'den

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatani görevlerini yerine getirmek için askere gitmeye hazırlanan gençlere asker çantalarını teslim etti ve hayırlı tezkereler diledi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatani görevlerini yerine getirmek için askere gitmeye hazırlanan gençlere asker çantalarını teslim etti ve hayırlı tezkereler diledi.

Çiğli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlatılan asker çantalarının dağıtımına başlandı. Sülüs belgesi ile belediyeye başvuran gençlere ilk çantalarını ise Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü hediye etti. Gençlerle askerlik yapacakları yerler hakkında tek tek sohbet eden Başkan Gümrükçü, görevlerini sağlıkla tamamlayıp tekrar Çiğli'ye dönmeleri temennisinde bulundu. Çiğli Belediyesinin bu desteğinin kendilerine ekonomik ve psikolojik olarak çok rahatlattığını ifade eden gençler, Başkan Gümrükçü'ye teşekkürlerini iletti.

Geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Askerlik tüm gençlerimiz için kutsal bir görev. Hepimiz bu süreçleri yaşadık. Ekonomik olarak bir takım giderler oluyor. Ekonominin sıkıntılı olduğu bu dönemde Çiğli Belediyesi olarak, askere gitmeye gün sayan gençlerimizin ihtiyaç duyacağı temel malzemeleri karşılamak adına asker çantaları hazırlattık. Bugün de ilk çantalarımızı hediye ettik. Gençlerimizin sağ salim görevlerini tamamlayıp, hayırlı tezkereler ile Çiğlimize dönmesini temenni ediyorum" dedi. - İZMİR

Başkan Gümrükçü'den asker çantalı uğurlama

Çiğli Belediyesi, Çiğli, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gümrükçü'den 'asker çantalı' uğurlama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Adem Ljajic kadro dışı kaldı Samsun'da sır intihar! Bir elinde "İş, aş" diğer elinde "Haydar Baş" yazıyordu Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi
Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır         
11:59
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi         
11:52
Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı         
11:14
Güne 7 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 472,7 liradan işlem görüyor Güne 7 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 472,7 liradan işlem görüyor         
10:45
Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı         
10:27
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım         
10:19
Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu         
10:01
10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:56
Koronavirüs ilacı Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor         
09:36
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık         
08:04
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 12:12:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gümrükçü'den "asker çantalı" uğurlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei