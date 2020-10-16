Başkan Gümrükçü'den belediye personeline 500 gün sunumu - Son Dakika

Başkan Gümrükçü'den belediye personeline 500 gün sunumu

16.10.2020 14:09
Başkan Gümrükçü'den belediye personeline 500 gün sunumu, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görevde bulunduğu 500 günde yapılan hizmetleri belediye personeline anlattı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görevde bulunduğu 500 günde yapılan hizmetleri belediye personeline anlattı.

Göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 500 günlük sürede yapılan hizmet ve projelerini daha önce siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına anlatan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu kez çalışmalarını belediye personeline anlattı. Belediyenin tüm müdürlüklerinde görev yapan memur ve işçilerin katıldığı sunum, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Hizmet ve projelerini belediye personeliyle paylaşan Başkan Gümrükçü, korona virüsü salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı sunumda, kentin marka değerinin yükseltilmesi, kurumsal ve mali yapının güçlendirilmesi; kadın, genç ve engellilere yönelik hizmetler, alt ve üst yapı çalışmaları, pandemi sürecinde hayata geçirilen uygulama ve hizmetler ile projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

"Personel düşüncesini bizimle rahatça paylaşmalı"

"Bu toplantı bir hesap verme toplantısıdır" diyerek sözlerine başlayan Başkan Utku Gümrükçü, "Bizi buraya getiren siyasi partilerimiz ve muhalefet partisinin temsilcileri ile STK temsilcilerine yaptığımız sunumla 500 günlük hizmetlerimiz ile projelerimizi anlattık. Şimdi de belediyemizin emekçileriyle bir aradayız. Bu bir reklam değil, hesap verme toplantısıdır. Personelden ricam gördükleri eksikleri bize bildirsinler. Bu çalışmalar sizin çok değerli katkılarınızla gerçekleşti. Şimdi de tüm belediye birimleriyle çalıştay yapmaya karar verdik. Personelimizin tüm düşüncelerini bizimle paylaşmasını önemsiyoruz. Çiğli Belediyesinin algısı, yapılması gereken hizmetler, belediyenin güçlü ve güçsüz yanları nedir, bunları analiz edeceğiz ve kendimize doğru yön tayin edeceğiz. Başarılı belediye Çiğli halkına daha çok fayda sağlar ve biz toplumsal faydayı önemsiyoruz. Belediyenin daha iyi çalışabilmesi için öncelikle kendimizi ve iş yapma şeklimizi geliştirmeli ve değiştirmeliyiz" dedi.

Başkan Gümrükçü, şöyle devam etti:

"Çiğli'de gerçekleştirdiğimiz hizmet ve projelerde katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsedik. Göreve geldiğimizden itibaren kurumsal ve mali yapımızı güçlendirdik. 6 yeni müdürlük kurarak hizmet kapasite ve çeşitliliğimizi artırdık. Kentimizin tanınırlığını uluslararası seviyeye yükselttik. Kadın, genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarına dokunan projeler geliştirdik. Sanata ve spora gereken önemi verdik. Eğitime büyük destek sağlıyoruz. Çalışmalarımıza personelimizin de desteği ile devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." - İZMİR

Başkan Gümrükçü'den belediye personeline 500 gün sunumu
Başkan Gümrükçü'den belediye personeline 500 gün sunumu

toplum, Sivil, Kadın, Çiğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gümrükçü'den belediye personeline 500 gün sunumu - Son Dakika

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