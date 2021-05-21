Başkan Gümrükçü'den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, 2021 yılında Çiğli'ye kazandırdıkları "Avrupa Spor Kenti" ödülü ile ilgili bilgi verdi.

İki yıl içerisinde sportif anlamda hayata geçirilen altyapı yatırımları ve gelecek planlamalarıyla, Avrupa Spor Kentleri Federasyonunun düzenlediği organizasyonda 2021 Avrupa Spor Kenti ödülünün Çiğli'ye kazandırılmasına öncülük eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Başkan Utku Gümrükçü, gerçekleştirdiği ziyarette Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Avrupa Spor Kenti Bayrağı ile Çiğli Belediyespor forması da hediye etti. Ziyaret, Cumhuriyet Halk Partisi sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.

Başkan Gümrükçü: "Başarının hikayesini genel başkanımızla paylaştık"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Çiğli'ye olan ilgi ve alakasından ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Genel Başkanımız kentimize önem veriyor. Bizde bu motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette, 2021 yılında Çiğlimize kazandırmaktan büyük gurur duyduğumuz Avrupa Spor Kenti ödülü ile ilgili bilgi verdik. Nazik misafirperverliği ve değerli görüşleri için Genel Başkanımıza şahsım ve Çiğlili hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919'da ülkenin bağımsızlığı adına gösterdiği azim ve kararlılığı, yerel yönetim çalışmalarında referans aldıklarını belirten Başkan Gümrükçü, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her türlü zorluğa rağmen pes etmeden kurduğu Cumhuriyeti, bizler de aynı azim ve kararlılıkla muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için mücadele ediyoruz. Atamızın gençlere verdiği değeri göz önünde bulundurarak, Çiğlimizin gençlerini spora yönlendirmek adına iki yıl içerisinde önemli yatırım ve planlamalar yaptık. Sportif branş sayımızı 5'den 14'e çıkardık. Önceki yıllara nazaran sporcu sayımızı üç kat artırarak hali hazırda bin 742 gencimize dilediği alanda spor yapma olanağı sunuyoruz. Mevcut spor tesislerimizi modern tekniklerle yenileyerek sporcularımız için kullanışlı hale getiriyoruz. Yakın zaman içerisinde yarı olimpik yüzme havuzunu kentimize kazandırarak yüzme kursu açacağız. Sahilimizi değerlendirerek kano ve yelken kurslarımızı başlatacağız. Bilardo sporunun toplumumuzdaki bilinirliğini artırmak ve gençlerimizi bu alanda spor yapmaya teşvik etmek için bilardo kursunu mevcut branşlarımız arasına ekleyeceğiz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleriyle de iş birliği ve istişare içerisinde olarak ihtiyaçları doğrultusunda destek olamaya özen gösteriyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, sportif bireyler yetiştirmek adına hizmet ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - İZMİR