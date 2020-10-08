Başkan Gümrükçü'den çiftlere "Mutlu Aile Sözleşmesi" - Son Dakika

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sürpriz yaparak katıldığı nikah töreninde evlenen çiftin "Mutlu Aile Sözleşmesi"ni imzalamasına öncülük ederken, hazırlattığı "Mutlu Aile Güçlü Toplum İçin Haklarımız" isimli kitapçığı da çifte hediye etti.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün aile hayatında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla hazırladığı Mutlu Aile Sözleşmesi, hayatlarını Çiğli'de birleştiren çiftler tarafından imzalandı. Bu sözleşme kapsamında çiftler, aile içerisinde sevginin, saygının, hoşgörünün, empatinin ve eşitliğin daim olacağı bir gelecek için birbirlerine verdikleri sözü nikah törenlerinde "Mutlu Aile Sözleşmesi"ne imza atarak belgeledi. "Mutlu Aile Güçlü Toplum İçin Haklarımız" isimli kitapçık da çiftlere hediye edildi.

Başkan Gümrükçü: "Mutlu aile, mutlu toplumun temelidir"

"Gülümseyen Çiğli" hedeflerine mutlu aileler sağlayarak ulaşabileceklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, "Göreve gelirken kendimize önemli bir hedef koyduk; 'Çiğli'yi gülümseyen insanların kenti yapacağız' dedik. Bu noktada, çalışmalarımıza toplumun temel yapı taşı olan ailelerimizden başladık. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattık. Aile içerisinde yaşanan sorunların sebeplerini tespit ettik ve çözüm yolları belirledik. Bu çalışmalarımızı, hayatlarını Çiğli'mizde birleştiren çiftlerimizle paylaşıyoruz. Kadınlara, aile çatısı altında sahip olduğu anayasal haklarla ilgili bilgi veriyoruz. Çiftlerin birbirlerine verdikleri sözleri bir kez de bizlerin huzurunda 'Mutlu Aile Sözleşmesi'ne imza atarak belgelemelerini sağlıyoruz" dedi. - İZMİR