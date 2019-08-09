Son Dakika Haberleri: Başkan Gümrükçü'den işçilere bayram müjdesi
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Başkan Gümrükçü'den işçilere bayram müjdesi

52 dakika önce

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı.

Başkan Gümrükçü'den işçilere bayram müjdesi, System.String[]
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Gümrükçü, ziyaret sırasında birde müjde verdi.

Şantiye tesislerine giden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, beraberindeki; belediye başkan yardımcıları, müdürler ve meclis üyeleriyle şantiye personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma töreni sonrasında işçilerin sorun ve isteklerini de dinleyen Başkan Gümrükçü, belediye personelinin bayramdan ötürü oluşacak maddi giderlerini karşılamaları için bin TL avansı hesaplarına yatırdıklarının da müjdesini verdi.

Bayramlaşma ziyaretlerine idari bina ile devam eden Başkan Utku Gümrükçü ve beraberindeki çalışma ekibi, idari bina personeliyle de bayramlaşarak, gün boyunca devam eden bayramlaşma ziyaretini noktaladı. - İZMİR
Kurban Bayramı, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:27 Kaynak: İHA
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